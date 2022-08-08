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"150 bin dolar ödül vaat edildi" Ukraynalı Bakan ve üst düzey isimlere suikast girişimi! Bakın nasıl girmişler...

08.08.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken Ukrayna, Rusya’nın şoke eden bir hamlesini daha duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna ordusundan üst düzey yetkililere suikast planlandığının belirtildiği açıklamada Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rus suikast ekibinin yakalandığını aktardı. SBU’nun açıklamasındaki "Öldürülmesi planlanan her kişi için 100-150 bin dolar ödül vaat edildi" detayı dikkat çekerken Rus suikast timinin ülkeye nereden giriş yaptığı da açıklandı.

"150 bin dolar ödül vaat edildi" Ukraynalı Bakan ve üst düzey isimlere suikast girişimi! Bakın nasıl girmişler...

Rusya'nın saldırılarının devam ettiği Ukrayna'da gündemi bir kez daha sarsan bir olay yaşandı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna ordusunda görevli üst düzey yetkililere yönelik Rus suikast ekibinin suikast girişimi önlenirken detaylar şoke etti. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada yer alan "150 bin dolar ödül vaadi" detayı da dikkat çekti. Öte yandan Rus suikast ekibinin ülkeye nereden girdiği de öğrenildi. İşte tüm detaylar...

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"150 BİN DOLAR ÖDÜL VAAT EDİLDİ"

Ukrayna’da Rus suikast timi yakalandı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna ordusunda görevli üst düzey yetkililere suikast planlayan Rus suikast ekibinin yakalandığı aktarıldı. Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri istihbarat teşkilatı GRU’ya bağlı Rus suikast ekibinin Ukrayna’da üst düzey askeri ve politik isimlere karşı suikast düzenlenmek istendiği aktarılan açıklamada, "Saldırganlar, ülkemizin Savunma Bakanı ve İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanının yanı sıra tanınmış bir Ukraynalı aktivistin öldürülmesi için hazırlıklar yapıyorlardı. Öldürülmesi planlanan her kişi için 100 ile 150 bin dolar ödül vaat edildi" denildi.

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"SUİKAST EKİBİ BELARUS'TAN GİRDİ"

Rus suikast ekibinin Ukrayna topraklarına Belarus üzerinden girdiği ifade edilen açıklamada, "Suikastçılar hareketlerini gizlemek için Ukrayna topraklarına Belarus topraklarından giriş yaptı. Ukrayna istihbaratı kontrol noktalarından Volyn Bölgesi’ne girişlerini ve işbirlikçileriyle görüşmeleri kaydetti. Ciddi bir saldırının önlenmesi amacıyla istihbarat elemanları karşı istihbaratın suikast elemanlarını Kovel kentinde gözaltına aldı. Şu anda tutuklanan her 2 kişi de vatana ihanet ve kasten adam öldürmekle suçlanıyor" denildi.

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Gözaltına alınan şahısların üzerilerinde Rusya pasaportunun bulunduğu da belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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