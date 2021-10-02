1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

Uygun fiyatlı akıllı telefonlarda uygulamalar ve işletim sistemleri, depolama hafızası, işlemcileri, kamera kalitesi ve çözünürlüğünün iyi olduğu markaları bulabilmek mümkün. Bu telefonlarda da sosyal medya uygulamalarını kullanabilir, sorunsuz bir şekilde arama, mesajlaşma veya markasına göre görüntülü arama özelliklerini kullanabilirsiniz. Sizler için araştırdık ve 1500 TL'nin altında, bütçe dostu, kolay ulaşılabilir ve kaliteli olan telefonları bulduk. Siz de listemizi inceleyerek size en uygun ürünü bulabilirsiniz.

Gördüklerinize İnanamayacaksınız: General Mobile GM21

Telpa garantisiyle satılan General Mobile GM 21'in bu modeli; 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip. Şık tasarımıyla göz dolduran ve hafifliğiyle kolay taşınabilen bu telefon Android işletim sistemi ile uyumlu olarak çalışıyor. 13 megapiksellik üçlü arka kamerası ve 8 megapiksellik ön kamerası sayesinde güzel fotoğraflar veya selfiler çekebilirsiniz. Ayrıca 5000 mAh pil kapasitesi sayesinde şarj aletine bağımlı olmadan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sorunsuz bir şekilde internete bağlanabilir, güncellemeler yapabilir ve arama, mesajlaşma özelliklerini kullanabilirsiniz.

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Mucize Gibi Bir Telefon: Reeder P13 Blue

Daha önce e-kitap okuyucuları ile karşılaştığımız Reeder markası, bu kez karşımıza bütçe dostu bir akıllı telefonla çıkıyor. 6.49 inç büyüklüğündeki 60 Hz ekran yenileme hızına sahip IPS LCD ekranı ile yüksek kalitede çözünürlük sunuyor. 8 çekirdekli bir işlemciyle çalışan bu telefon 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip. Dörtlü kamera kurulumu olan bu modelin 13 megapiksellik bir ana kamerası ve buna eşlik eden üç adet 0.3 megapiksellik sensörleri bulunuyor. Android işletim sistemiyle uyumlu olan tüm uygulama ve programları kullanabilme imkanı sunuyor. Üstelik şarj süresi de oldukça uzun!

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Yeni Bir Markaya Hazır Mısınız? Karşınızda Doogee X95

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Evet, bu markayı ilk kez duyuyor olabilirsiniz! 6,52 inç HD tam ekrana sahip bu akıllı telefon tahmin edeceğiniz üzere Anroid işletim sistemine uyumlu. Yüksek kapasiteli ve enerji tasarrufu sağlayan 4350 mAh pili sayesinde sık sık şarja takmanıza gerek kalmaz. Hatta bir günden daha uzun bir süre bile kullanabilirsiniz. Şarja ihtiyacınız olduğunda hızlı şarj olma özelliği sayesinde kısa sürede tam kapasiteye ulaşır. Doogee X95 de diğer akıllı telefonlar gibi 13 megapiksel ana kameraya ve buna eşlik eden üç adet 2 megapiksellik sensöre sahip. Üstelik görüntü kalitesi de harika!

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Mükemmel Bir İşçilik: Fesjoy S10 Pro

Android 8.1 işletim sistemine sahip bu telefon, 16 GB depolama kapasitesiyle geliyor. Enerji tasarruflu pili sayesinde şarjı uzun süre dayanır. 5,7 inç HD çözünürlüklü ekranı sayesinde keyifli bir kullanım sunar. 16 megapiksel arka kamerası ve 5 megapiksel ön kamerası ile muhteşem fotoğraflar çekebilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü çift geri sürüş kamerası ve selfie snapper ile harika anlar yaşatır. 19:9 görüntü oranıyla parlak, net ve pürüzsüz fotoğraf çekimleri yapabilirsiniz. Whatsapp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarını güncellemelerinin uygunluğu dahilinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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Aynı markadan devam edelim: Fesjoy Globales A5

Lenovo ile işbirliği içinde üretilen Globales A5 model telefon, 18:9 en boy oranında 5.45 inç IPS-LCD ve HD ekrana sahip. Bir önceki maddede anlattığımız modelden farklı olarak arka kamerasında parmak izi okuyucu ve yüz tanıma modülü var. 13 megapiksel olan kamerası ile yüksek çözünürlükte ve kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. Android 8.0 işletim sistemi sayesinde bu sistemle uyumlu olan uygulamaları kullanabilirsiniz. 16 GB hafızasının yanı sıra hafıza kartı kullanarak 256 GB'a kadar fotoğraf, resim, belge, müzik veya videoları kaydedebilirsiniz. 4000 mAh lityum iyon pili sayesinde şarjını uzun süre kullanabilirsiniz.

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Cubot R11 Modeline Ne Dersiniz?

Ultra ince gövdesi, şık tasarımı ve hafifliğiyle rahat bir kullanım sunan, rengiyle göz dolduran Cubot R11 modeli Android 8.1 işletim sistemine sahip. 5,5 inç ve yüksek ekran çözünürlüğü ile kaliteli bir kullanım deneyimi sunar. 2 GB RAM işlemcisi sayesinde yüksek veri işleme kapasitesi var. İşletim sistemi ile uyumlu olan tüm uygulamaları indirebilir, herhangi bir sorun olmadan kullanabilirsiniz. 13 ve 2 megapiksellik çift arka kamerasıyla kaliteli fotoğraflar ve selfieler çekebilirsiniz. Parmak izi kilit sistemi ile telefonunuzu kişiselleştirebilir, güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.

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Şık Tasarım, Kolay Kullanım: Alcatel 1S

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Güçlü performansı ve farklı tasarımıyla Alcatel 1S modeline bir şans vermeye ne dersiniz? 13 megapiksel ana kameranın yanında ayrıca 5 megapiksel ve 2 megapiksel çözünürlüğe sahip üçlü kamera sistemi ile anılarınızı keyifle kaydedebilirsiniz. Bellek depolama kapasitesi 32 GB olan bu telefona ek olarak hafıza kartı takabilir ve daha fazla fotoğrafa, belgeye, videoya yer açabilirsiniz. Android işletim sistemine uyumlu olduğu için birçok uygulamayı sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. 4.5 G uyumlu olan bu modelin ekranı ise 5.5 inç ve HD kalitesinde. Hassas dokunmatik algılama sistemi ile rahat bir deneyim sunar. Üstelik ürünün ağırlığı yalnızca 146 gram!

Alcatel 1S modelini incelemek için tıklayın!

Rengiyle Enerji Veren Bir Tasarım: N/C

Turuncu rengi ve 5.72 inç yüksek çözünürlüklü ekran tasarımıyla daha önce muhtemelen görmediğiniz bu telefonu seveceğinize eminiz. Ekranın genişliği sayesinde uygulamalarda, videolarda veya oyunlarda daha rahat bir görüş sağlar. Hafif olduğu için dilediğiniz şekilde taşıyabilir, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Android işletim sistemi sayesinde onunla uyumlu olan tüm uygulamaları telefonunuza indirebilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üstelik hem iş hem de bireysel telefonu olanlar için çift sim kart kullanabilme özelliğine sahip. Dokunmatik ekranının hassaslığı ve kendine özgü güvenlik önlemleri ile özgürce kullanabilirsiniz.

N/C marka bu akıllı telefonu daha fazla keşfetmek isterseniz tıklayın!

Yapay Zekalı Yüz Tanıma Özelliği: Huawei Y5P

Teknoloji dünyasında hızla yükselen Huawei markasının Y5P modeli mint rengi ve ince tasarımıyla göz dolduruyor. 5,45 inç HD ekran kalitesiyle geniş bir görüş alanı sağlıyor. 2 GB RAM ve 32 GB bellek depolama alanıyla fotoğraf, video, belgelerinizi kaydedebilirsiniz ayrıca buna ek olarak 512 GB'a kadar micro-SD kart kullanabilirsiniz. İşletim sistemi Android 10 olan bu modelde birçok uygulamayı kullanabilirsiniz.

Yüz tanıma özelliği ile güvenle kullanabileceğiniz bu ürünü alarak hem bütçenize katkı sağlayabilir, hem de şık bir telefon sahibi olabilirsiniz. Tıklayın!

Ve Altın Vuruş: FesJoy S12

Ergonomik tasarımı ve hafif yapısıyla rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ürün 5,0 inç, yüksek çözünürlüklü ve yüksek ışık geçirgenliği olan bir ekrana sahip. Ekranının bu özelliği sayesinde canlı ve parlak bir görünümü var. Dokunmatik ekranının hassasiyeti sayesinde uygulamalar arasında rahat geçişler yapabilirsiniz. 8 GB bellek depolama alanı, 64 GB'a kadar geliştirilmiş hafıza kartı desteği ile istediğiniz kadar video ve fotoğrafı depolayabilirsiniz. 8 megapiksel arka kamerası ve 2 megapiksel ön kamerası ile keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

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