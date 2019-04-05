1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

Bizans İmparatorluğu'nun Hıristiyanlığı kabul ettiği 1'inci ve şu anki İncil'in kabul edildiği 7'nci Konsilin toplandığı merkez olan İznik'te, Yakup Çelebi Sokağı'nda bulunan ve M.S. 6'ncı yüzyılda yapılan Böcek Ayazma Vaftizhane ilgi bekliyor. 11 basamaklı bir merdivenden inilen vaftizhanenin kapıları kilitlenirken, etrafı ise çöplerle doldu. Ayrıca koruma duvarları da yıkılan vaftizhane, günden güne yok olmanın eşiğine geldi.

2015 yılında içindeki mermer plaka çalınmıştı

Girişinde yer alan 80 santimetre yüksekliğinde, 40 santimetre genişliğinde, 15 santimetre kalınlığındaki mermer plaka, 2015 yılında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinden de çalındığı duyurulan mermer plakanın üzerinde iç içe geçmiş kabartma motif ve bu motifin üzerinde ise bir rozet deseni bulunuyordu. Bu plakanın bir benzeri ayazmanın içindeki nişin yanında da yer alıyor. Resim sanatçısı ve tarihçi Hüseyin Acarol, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Tarihlemesi milattan sonra 6.yüzyıl Bizans dönemi. Vaftizhane her yerde yok. Burası bir manastır bölgesidir. Doğan çocukları kutsandığı bir yer burası. 12 basamakla iniliyor. Özel bir yer olarak yapılmış. Fakat koruma amaçlı kubbenin üstüne dökülen betonlar kat kat oldu. Bu kubbe patlamak üzeredir. Bu bize bırakılan bir medeniyetin hatırasıdır.