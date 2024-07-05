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  4. 16 ilde DEAŞ için düğmeye basıldı! Yerlikaya: "Çok miktarda döviz ve TL ele geçirildi"

16 ilde DEAŞ için düğmeye basıldı! Yerlikaya: "Çok miktarda döviz ve TL ele geçirildi"

05.07.2024 08:06
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16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 45 şüpheli yakalandı.

16 ilde DEAŞ için düğmeye basıldı! Yerlikaya: "Çok miktarda döviz ve TL ele geçirildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Bozdoğan-48 operasyonlarına ilişkin açıklama geldi. Yerlikaya operasyondan görüntüleri ve detayları paylaştı.

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Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre; 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen ’Bozdoğan-48’ operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı.

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Yerlikaya ayrıca perasyonlar sonucu "Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu" ifadelerini kullandı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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DEAŞ operasyon
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