16 ilde DEAŞ için düğmeye basıldı! Yerlikaya: "Çok miktarda döviz ve TL ele geçirildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Bozdoğan-48 operasyonlarına ilişkin açıklama geldi. Yerlikaya operasyondan görüntüleri ve detayları paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre; 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen ’Bozdoğan-48’ operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya ayrıca perasyonlar sonucu "Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu" ifadelerini kullandı.

1️⃣6️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-48” operasyonlarında 4️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası… pic.twitter.com/GbVNCxvEMY — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 5, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





