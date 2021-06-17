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17 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı bugün kaç oldu?

17.06.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tablosu her gün Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. Günlük vaka sayıları, vefat sayıları, test sayıları gibi bilgiler vatandaşların bilgisine sunuluyor. Günlük vaka sayıları vatandaşların, koronavirüsün başlangıcından beri en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki 17 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı bugün kaç oldu? İşte ayrıntılar...

17 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı bugün kaç oldu?

Geçtiğimiz gün (16 Haziran Çarşamba) yayınlanan koronavirüs tablosuna göre vaka sayısının 6 bin 221 olduğu öğrenilmişti. Bugün ise vaka sayısının kaç olduğu merak konusu. Vatandaşlar "17 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı?" , "Günlük vaka sayısı bugün kaç oldu?" sorularının yanıtını merak ediyor. Koronavirüs vaka sayısı, vefat sayısı gibi bilgiler her gün açıklanıyor.

17 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI? GÜNLÜK VAKA SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU?

17 Haziran 2021 koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Açıklandığında bilgiler haberimizde yer alacaktır.

16 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Günlük vaka sayıları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre vaka sayısının 6 bin 221 olduğu belirtilmişti. Test sayısının 227 bin 163 olduğu kaydedilirken hasta sayısının ise 548 olduğu bilgisi sunulmuştu. Öte yandan vefat sayısının 71, iyileşen sayısının ise 4 bin 632 olduğu bildirilmişti.

17 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayısı bugün kaç oldu?

TÜRKİYE'DE AŞILAMA

Türkiye'de aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Bakan Koca'nın, SGK'ya kayıtlı tüm vatandaşların aşı randevusu alabileceğini açıklamasının ardından aşıya gösterilen yoğun talep dikkat çekmişti. Gün içerisinde binlerce vatandaşa aşı hizmeti sunuluyor.

Anlık olarak (17 Haziran 2021 17.37) paylaşılan verilere göre Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 38 milyon 521 bin 988 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 24 milyon 382 bin 509, 2.Doz uygulanan kişi sayısı ise 14 milyon 139 bin 479 olarak kaydedildi.

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