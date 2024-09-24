17 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde kurşunlandı! Şahıs önce eski sevgilisine ardından kendine ateş etti

Olay saat 02.00 sularında, İzmir Karşıyaka ilçesi Demirköprü Mahallesi 6170 Sokak'ta meydana geldi. Aktarılan bilgiye göre, 39 yaşındaki Serdar Çelik, eski sevgilisi Berrin Yılmaz'ın (42) evine gitti. İkili evde tartışmaya başladı.

Çelik yaşanan tartışma sırasında eski kız arkadaşını tabancayla vurup öldürdü. Ardından tabancanın namlusunu kendine çevirdi ve intihar etti. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cansız bedenler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay anında Yılmaz'ın 17 yaşındaki kızı B.M'nin de evde olduğu belirtildi.

BİR ÇOK SUÇ KAYDI VARMIŞ

Serdal Çelik'in "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma" suçundan arandığı ayrıca "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "hırsızlık" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

(DHA)