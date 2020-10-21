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17 yaşındaki kıza cinsel taciz şüphelisinden iğrenç savunma! 'Yanlışlıkla göğüslerini elledim'

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2020 16:52 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, A.G. (17) adlı kızı takip edip, tacizde bulunduğu iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Zeki A. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı. Zeki A.'nın ifadesinde, "Alkollüydüm, yanlışlıkla göğüslerini elledim, pişmanım" dediği öğrenildi.

17 yaşındaki kıza cinsel taciz şüphelisinden iğrenç savunma! 'Yanlışlıkla göğüslerini elledim'

Olay, 17 Ekim günü saat 21.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Yolda yürüyen A.G.'nin, 100 metre mesafeyle kızı takip eden şüpheli tarafından taciz edildiği iddia edildi. A.G.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

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Polisin yaptığı inceleme sonucu taciz şüphelisinin, Zeki A. olduğu tespit edildi. Adresi de belirlenen Zeki A., polis ekiplerince olay günü üzerinde bulunan kıyafetlerle yakalandı. Gözaltına alınan Zeki A.’nın, ‘kasten yaralama’ ve ‘parada sahtecilik’ suçlarından da kaydı olduğu öğrenildi. Zeki A., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İĞRENÇ SAVUNMA

Zeki A.'nın ifadesinde, "Alkollüydüm, yanlışlıkla göğüslerini elledim, pişmanım" dediği öğrenildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Zeki A., mahkemece tutuklandı.

DHA

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