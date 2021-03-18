17 yıl boyunca sakladığı hamburger ve patatesi poşetten çıkardı: 'Çok kötü görünmüyor!'

ABD'de yaşayan Savannah Whitehead, 2004 yılında aldığı çizburger ve patates kızartmasını gösterdikten sonra TikTok'ta viral oldu.

Savannah, videoda köftenin çok kötü görünmediğini, patateslerin ise sertleşmiş ancak küflenmediğini söylüyor. 17 yıl boyunca saklanan köfte ise koklandığında keskin kokusuyla dikkat çekiyor. Savannah'ın çocuğu "Ah, bu kötü kokuyor'' derken, peynirin fıstık ezmesine benzetildiği söyleniyor.

Video, 700.000'den fazla kişi tarafından izlendi ve 70.000'den fazla beğeni aldı.

NEDEN ÇÜRÜMÜYOR?

ABD'deki McDonald's web sitesinde, yiyeceklerinin neden çürümediğini açıklayan bir açıklama var.

Şöyle yazıyor: "Doğru ortamda, burgerlerimiz, diğer yiyeceklerin çoğu gibi, ayrışabilir. Ancak, ayrışmak için belirli koşullara, özellikle neme ihtiyacınız var.



