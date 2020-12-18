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18 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

18.12.2020 20:25 | Son Güncelleme:
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18 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 246 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 26 410 oldu. İşte 18 Aralık koronavirüs tablosunda son durum...

18 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 246 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 26 410 oldu.

31 bin 945 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 22 milyon 107 bin 503'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 982 bin 90, vefat sayısı 17 bin 610, ağır hasta sayısı 5 bin 707 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim." dedi.

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18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (17 Aralık) koronavirüs nedeniyle 243 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 27 bin 515 olarak açıklanmıştı.

17 ARALIK


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