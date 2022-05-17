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18 Mayıs sağlık ocağı, poliklinik ve hastaneler açık mı? 18 Mayıs sağlık ocakları hizmet verecek mi? 18 Mayıs doktorların grevi kaç gün sürecek?

17.05.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Mayıs sağlık ocakları açık mı? Aile Sağlığı Merkezleri aile hekimi, doktor grevleri ne zaman? Geçtiğimiz günlerde Hekimsen sosyal medyadan bir duyuru yayınlamış ve Mayıs ayında 6 gün iş bırakma eylemi yapılacağını belirtmişti. Bu açıklamadan sonra vatandaşlar 18 Mayıs sağlık ocakları, poliklinik ve hastaneler açık mı? sorusunun yanıtı aranıyor. İşte 18 Mayıs sağlık ocaklarına dair merak edilenler!

18 Mayıs sağlık ocağı, poliklinik ve hastaneler açık mı? 18 Mayıs sağlık ocakları hizmet verecek mi? 18 Mayıs doktorların grevi kaç gün sürecek?

18 Mayıs doktorlar grevde mi, çalışacak mı soruları araştırılıyor. Tabip Sen, Hekim Birliği ve Hekimsen olarak bu ay ilk olarak 5 - 6 Mayıs'ta iş bırakma eylemi yapan sağlık çalışanlarının Mayıs ayında toplamda 6 gün grev yapacaklarını duyurmuştu. Doktor randevusuna gidecek, muayene olacak olan vatandaşlar 18 Mayıs yarın doktorlar grevde mi sorusu gündemde yer alıyor. İşte 18 Mayıs hastane ve doktorların çalışma durumuna dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

BUGÜN SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

Sağlık ocakları resmi tatillerde, hafta sonu, dini ve milli bayramlarda kapalıdır. Bunun dışındaki günlerde sağlık ocakları vatandaşlara hizmet vermeye devam eder. Bağlı olduğunuz sağlık ocağını telefon ile arayarak çalışma saatleri ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

18 Mayıs sağlık ocağı, poliklinik ve hastaneler açık mı? 18 Mayıs sağlık ocakları hizmet verecek mi? 18 Mayıs doktorların grevi kaç gün sürecek?18 Mayıs sağlık ocağı, poliklinik ve hastaneler açık mı? 18 Mayıs sağlık ocakları hizmet verecek mi? 18 Mayıs doktorların grevi kaç gün sürecek?

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ DOKTOR GREVLERİ NE ZAMAN?

Hekimsen yaptığı duyuruda sağlıkçıların 5-6, 17-18 ve 26- 27 tarihlerinde grevde olacağını açıkladı. Sağlık ocakları çalışma saatleri araştırılıyor.

Sağlık ocakları hafta sonu günleri yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Sağlık ocakları sabah saat 08:00'de açılır. 12:30 / 13:30 arası öğle molasına giren sağlık ocakları saat 17:00'de kapanır.

SAĞLIK OCAKLARI 18 MAYIS'TA AÇIK MI?

Sağlık sendikası Hekimsen, doktorların 5-6, 17-18 ve26- 27 Mayıs tarihlerinde grev yapacaklarını açıkladı. 6 gün sürecek olan grev kararı Hekimsen'in sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada "Mayıs ayında tüm Türkiye'de meslektaşlarımızla birlikte 6 gün iş bırakıyoruz. Tükenen sabrımızla, mesleğimizin itibarı için söz değil icraat bekliyoruz." denildi. Sağlık Ocakları 17-18 Mayıs'ta hasta muayenesine devam edebilir. Ancak bazı sağlık ocakları da kapalı olabilir. Sağlık Ocaklarının kapalı olup olmadığını bulunduğunuz sağlık ocağını telefondan arayarak da öğrenebilirsiniz.

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sağlık ocağı
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