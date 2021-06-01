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  4. 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altının sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altının sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

01.06.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Haziran’a kadar süren yasakların ardından dün yapılan Kabine toplantısında yeni kararlar alındı. Yeni kararları 81 İl valiliğine gönderen İçişleri Bakanlığı, genelgede yeni normalleşme adımlarının detaylarını paylaştı. 18 yaş altı için 1 Haziran’a kadar toplu taşıma kullanımı yasaklanırken sokağa çıkma saatlerinde var olan kısıtlama kaldırılmıştı.

18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altının sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

İçişleri Bakanlığı, Haziran ayı boyunca geçerli olacak olan yeni kararları kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda alınan kararlar birçok kişiyi tatmin etmese ve tepki çekse de, şu durumda kararların Haziran ayı itibariyle bu şekilde olacağı biliniyor. Kabine toplantısında alınan kararlarda, 18 yaş altının sokağa çıkma kısıtlamalarında yeni düzenlemelere de gidildi.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede;

“18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

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Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacaktır.”

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