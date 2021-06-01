18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altının sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

İçişleri Bakanlığı, Haziran ayı boyunca geçerli olacak olan yeni kararları kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda alınan kararlar birçok kişiyi tatmin etmese ve tepki çekse de, şu durumda kararların Haziran ayı itibariyle bu şekilde olacağı biliniyor. Kabine toplantısında alınan kararlarda, 18 yaş altının sokağa çıkma kısıtlamalarında yeni düzenlemelere de gidildi.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede;

“18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacaktır.”



