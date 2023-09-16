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18 yaşındaki Edanur Çoban eski sevgilisi tarafından pompalı tüfekle katledilmişti... Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı!

16.09.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de 18 yaşındaki Edanur Çoban, üniversite eğitimi için çalıştığı işten çıkışta eski sevgilisi Gökhan Çatbaş tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. Çatbaş'ın ifadesi ortaya çıktı. Çatbaş, ifadesinde Edanur Çoban'ı öldürmeyi tasarlamadığını belirterek, "Bana hakaret etti. Gözüm döndü ve ateş ettim. Tüfeği intihar etmek için getirmiştim." dedi.

18 yaşındaki Edanur Çoban eski sevgilisi tarafından pompalı tüfekle katledilmişti... Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı!

Olay, 13 Eylül saat 22.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığılırken, Çatbaş ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Çoban'ın öldüğü belirlendi, cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli Gökhan Çatbaş'ı, Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalayıp, Kayseri'ye getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çatbaş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ

Edanur Çoban'ın, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazandığı, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirlenen Edanur Çoban'ın cenazesi, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi.

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'OLAYI TASARLAMADIM'

Bu arada, Gökhan Çatbaş'ın, nöbetçi mahkemede verdiği ifadeye DHA ulaştı. Çatbaş, cinayeti işlediği pompalı tüfeği çantayla getirdiğini anlatarak, "Olay sırasında alkolün etkisindeydim. Bana hakaret etti. Gözüm döndü ve ateş ettim. Olayı tasarlamadım. Tüfeği yanımda getirmemin sebebi de intihar etmek içindi. Edanur'u öldürmek istemedim. Edanur ayrılmak istediği için olay günü son bir kez onunla konuşmak için gittim. Hakaret edince gözüm döndü" dedi. (DHA)

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cinayet Kayseri

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