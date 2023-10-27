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18 yaşındaki gencin vahşi cinayetindeki sır perdesi aralandı!

27.10.2023 23:15 | Son Güncelleme:
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Denizli'de 18 yaşındaki Anıl Alperen Yılmaz'ın dere kenarında iple bağlanarak öldürülmüş cesedi bulundu. Yılmaz'ın silahla ateş edilerek öldürüldüğü gerçeği ortaya çıktı. Vahşi cinayetin ardındaki sır perdesi zanlıların sorguları sonrası aydınlandı. İşte haberin tüm detayları!

18 yaşındaki gencin vahşi cinayetindeki sır perdesi aralandı!

15 Ekim 2023 günü saat 17.00 sıralarında Denizli’nin Pamukkale ilçesi Çürüksu Çayı tabir edilen dere yatağında ağzı, elleri ve ayakları bağlı, vücudunun değişik yerlerinde kesici alet yarası bulunan Anıl Alperen Yılmaz’a (18) ait ceset bulunması olayı ile ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliğince olayın aydınlatılması ve şüpheli şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda olayların gerçekleştiği çevrede yapılan titiz ve detaylı araştırmalar sonucunda, farklı suçlardan kaydı bulunduğu anlaşılan şüpheli Sadi Hozer ve Mahsar Hozer kardeşler, düzenlenen operasyon neticesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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HARAÇ İDDİALARI

Yakalanan şüpheli kardeşler, emniyetteki işlemlerin ardından ekiplerce “Kasten Adam Öldürme” suçundan adliyeye sevk edilerek tutuklanan kardeşler, Alperen Yılmaz’ın iş yerlerine gelip kendilerini tehdit ederek haraç almaya çalıştığını iddia ederek, bu nedenle iş yerinde çıkan kavgada bıçaklayarak onu öldürdüklerini ve daha sonra dere yatağına götürdüklerini itiraf etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli

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