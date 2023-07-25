18 yaşındaki itfaiyeci çirkin bulduğu evleri kundaklayarak yaktı! Savunması şaşkına çevirdi... “Canım sıkılıyordu”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletindeki Yavapai ilçesindeki polis ekipleri tarafından yapılan açıklamada 18 yaşındaki Karson Nutter’in Ash Fork ve Coconino İlçesinde 15 Haziran'dan itibaren meydana gelen sekiz yangından en az yedisini çıkardığını itiraf ettiği söylendi. Raporda Nutter’ın yangınları sıkıntıdan, eski bir işverene misilleme olması için ve heyecan hissetmek adına çıkardığını söyledi.

BİNALARIN FİZİKSEL GÖRÜNTÜLERİNE BAKARAK KARAR VERDİ

Yetkililer, kundaklamalardan dördünün bina yangınları olduğunu belirtti. Polise göre Nutter, itirafı sırasında "bazı terk edilmiş evleri 'çirkin' olduğu için hedef aldığını" da söyledi. Nutter'ın Ash Fork'ta çıkardığı iddia edilen yangınlardan ikisi yerel Mobil İstasyonunda meydana gelirken diğer ikisi ise ilçeye ait mezarlıklarda çıktı.

Nutter şu anda bir yapıya yönelik kundakçılık, ağırlaştırılmış cezai zarar ve kolluk kuvvetlerine yanlış beyanda bulunma suçuyla yargılanıyor.