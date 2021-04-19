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19-25 Nisan EBA TV ders programı ve canlı ders saatleri

19.04.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA sistemi üzerinden canlı yayınlar devam ediyor. EBA'da ilkokul, ortaokul, lise için ayrı ayrı platform bulunuyor. Haftanın ilk günü için EBA TV ve EBA online uygulamasından uzaktan eğitim ile ders alan öğrencilerin canlı ders saatleri ve ders programı yayınlandı.

19-25 Nisan EBA TV ders programı ve canlı ders saatleri

Yüz yüze eğitimin yanı sıra devam eden Uzaktan eğitim modeli EBA TV'de günün ders programı açıklandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dersleri televizyonlardan canlı yayın izlenebileceği gibi internet üzerinden de takip edebiliyor.

EBA CANLI DERS PROGRAMLARI

EBA İLKOKUL CANLI DERS PROGRAMI

19-25 Nisan EBA TV ders programı ve canlı ders saatleri

EBA ORTAOKUL CANLI DERS PROGRAMI

19-25 Nisan EBA TV ders programı ve canlı ders saatleri

EBA LİSE CANLI DERS PROGRAMI

19-25 Nisan EBA TV ders programı ve canlı ders saatleri

EBA DERS PROGRAMLARI

Tüm eğitim düzeylerinin canlı ders programlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

CANLI DERSE NE ZAMAN KATILABİLİRİM?

EBA’da yer alan bilgilere göre, Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

Canlı dersinize 10 dakika kala EBA'ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.

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eba Milli Eğitim Bakanlığı

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