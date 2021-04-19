19-25 Nisan EBA TV ders programı ve canlı ders saatleri

Yüz yüze eğitimin yanı sıra devam eden Uzaktan eğitim modeli EBA TV'de günün ders programı açıklandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dersleri televizyonlardan canlı yayın izlenebileceği gibi internet üzerinden de takip edebiliyor.

EBA CANLI DERS PROGRAMLARI

EBA İLKOKUL CANLI DERS PROGRAMI

EBA ORTAOKUL CANLI DERS PROGRAMI

EBA LİSE CANLI DERS PROGRAMI

EBA DERS PROGRAMLARI

Tüm eğitim düzeylerinin canlı ders programlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

CANLI DERSE NE ZAMAN KATILABİLİRİM?

EBA’da yer alan bilgilere göre, Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

Canlı dersinize 10 dakika kala EBA'ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.

