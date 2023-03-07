19 yaşında ama her zaman 4 yaşında gibi görünecek! Dünyada bunu yaşayan tek kişi..."Yabancılar tarafından taciz ediliyor!"

Dannia Shabbir, dünyada kromozom translokasyonu ile yaşayan tek kadın olarak biliniyor. Bu hastalık Dannia'nın her zaman dört yaşında görüneceği anlamına gelen nadir bir genetik durum. Dannia, 19 yıl önce doğduğunda, doktorlar onun ortalamadan daha küçük olduğunu, vücut ısısının ve kan şekerinin düşük olduğunu fark ettiler. Görünümünün ardından genetiğine bakan doktorlar Dannia'nın alışılmadık bir genetik sorunu olduğunu tespit etti. Bu durum şimdiye kadar yalnızca üç erkek çocuğunda görülmüştü. Oldukça nadir görülen hastalığı nedeniyle birçok sorun yaşayan Dannia, tüm olumsuzluklara rağmen oldukça mutlu ve uyumlu bir genç.

"HASTALIĞI HAKKINDA FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUM"

İngiltere Fareham'da yaşayan 56 yaşındaki annesi Aleisha, "Dannia'nın genetik yapısı hakkında daha fazla farkındalık yaratmak istiyorum. Dannia'nın kişiliği bu. Tanrı onu böyle yarattı. O çok uyumlu, her zaman çok mutlu ve insanları oyuncaklardan daha çok seviyor. Genetikçi, o doğduktan sonra tam genetik test yaptı ve bunun 20. kromozomda kromozom translokasyonu olduğunu buldu.

DOKTORLAR HASTALIĞIN İLERLEYİŞİ HAKKINDA NE YAPACAKLARINI BİLEMİYORLAR

"Dünya çapında bildirilen sadece 4 vaka olduğunu söylediler, kaydedilen tüm vakalar erkekti. Bu hastalığa sahip olan önceki vakalar hayatta kalamadılar. Doktorlar Dannia'nın hastalığı hakkında ne yapacağını bilmiyorlar."

SOKAKTAKİ YABANCILAR VİDEOLARINI ÇEKİYOR

Aile, Dannia'nın durumunu bilmeyen sokaktaki yabancılardan taciz görüyor. Yabancılar genellikle kamerayla videoya çekiliyor ve engelli bölmelerini kullandıkları için bağırıyor. Dannia'nın tekerlekli sandalyesi, tarz olarak bir bebek arabasına benzediğinden, yanlış anlaşılmalara neden oluyor. Aleisha şunları söyledi: "İnsanlar onun nesi olduğunu bilmiyorlar. Bu sebeple engelli bölümlerini kullandığımızda kızıyorlar."

HAVAALANINDAN ATILDILAR

Aleisha, Fas'a yaptıkları bir uçak yolculuğu sırasında Dannia'nın genetik bozukluğu sebebiyle uçak koltuğunda tek başına oturamayacağını belirtmelerine rağmen uçak görevlilerinin Dania'nın yaşına uygun olmayacağı için kucakta oturmaması gerektiğini söylerek onları havaalanında çıkarttığını paylaştı.

SEYAHAT ETMEYİ ÇOK SEVİYOR

Dannia her şeye rağmen seyahat etmeyi çok seviyor ve dünyadaki en sevdiği yerin "Dubai'de bir havuzda yüzmek" olduğunu söylüyor. Aleisha, "Sıcak havalarda soğuk havalara göre çok daha iyi durumda oluyor." diye ekliyor. Bunun sebebi Dania'nın vücut ısısının bizimkinin bir derece düşük olması.

