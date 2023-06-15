19 yeni il için hazırlık başladı! Ses getirecek iddia... Heyecanlı bekleyiş sürüyor, işte kriterleri sağlayan ilçeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin ardından 'Türkiye Yüzyılı' vurgusuyla yeni adımlarını atmaya başlarken MHP lideri Bahçeli'nin de "100 il" çıkışı ses getirmişti. Yeni dönemde 19 ilçenin daha il olma ihtimali konuşurken iddiaya göre hazırlıklar başladı.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI HEYECAN YARATMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşurken "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" sözleriyle 19 ilçenin daha il olabileceğinin sinyalini vermişti.

YEREL SEÇİM SONRASI İÇİN PLANLANIYOR

NTV'nin haberine göre AK Parti' 100 il için hazırlıklara başladı. Yeni il ve ilçeler için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor. Düzenlemenin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden önce yasalaşması beklenmiyor. İl ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağı ifade ediliyor.

8 KRİTERİN KARŞILANMASI GEREKİYOR

İl olmak için o ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor.

Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak.

HANGİ İLÇELER İL OLABİLİR?

Şu ana kadar adı geçen bir ilçe olmasa da kriterleri karşılayabilecek Alanya, Tarsus, İnegöl, Ereğli, Çorlu, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erçiş gibi ilçeler bulunuyor.

