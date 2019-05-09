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1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa kesonu suya batırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 15:33 | Son Güncelleme

İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için Avrupa ve Anadolu yakalarında çalışmalar sürüyor - Köprünün Avrupa yakasında deniz içindeki ayağının bulunduğu noktaya yerleştirilecek keson için batırma çalışması tamamlandı

ÇANAKKALE (AA) - Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kule kesonları batırma çalışmaları sürüyor.

Gelibolu ilçesi Sütlüce ve Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkileri arasında inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı çalışmalarının sona ermesinin ardından dün römorkörlerle çekilerek batırılacağı noktaya getirilen keson, deniz dibindeki bağlantı noktasına doğru inmeye devam etti.

Bölgedeki çalışma dolayısıyla Çanakkale Boğazı zaman zaman transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Köprünün Avrupa yakasında deniz içindeki ayağının bulunduğu noktada kalacak olan keson, iki gün süren çalışmanın ardından suya battı.

Asya yakasındaki kule kesonun ise çelik şaft montajının tamamlanmasının ardından 21 Mayıs'ta Lapseki ilçesindeki Şekerkaya mevkisine getirilerek batırılması planlanıyor.

Her iki yakadaki kesonun batırma işleminin ardından kule montajlarına başlanacağı öğrenildi.

- 1915 Çanakkale Köprüsü

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak. Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle, Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.

"2x3" şeritli hizmet verecek köprünün tabliyesi 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak. Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 altgeçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 altgeçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün, inşası 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

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