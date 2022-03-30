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1988'den beri bir ilk... Koronavirüs aşısından hayatını kaybeden kadının ailesine 200 bin dolar tazminat

30.03.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayvan, ülkede koronavirüs aşısına bağlı sebeplerden hayatını kaybeden kadının ailesinde 200 bin dolar tazminat ödeyeceğini açıkladı. Ülkede şu ana kadar aşı yüzünden hayatını kaybeden toplam 7 vakanın olduğu ve "Yu" soyadlı kadının dışında hayatını kaybeden 6 hastanın ailelerine de ödeme yapılacağı kaydedildi.

1988'den beri bir ilk... Koronavirüs aşısından hayatını kaybeden kadının ailesine 200 bin dolar tazminat

Tayvan'da koronavirüs aşısından hayatını kaybeden kadının ailesine tazminat ödenmesine karar verildi. 200 bin dolar olarak ödenecek tazminat kararıyla ilgili olarak Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi Genel Müdürü Chuang Jen Hsiang yaptığı açıklamada, 1988 yılından bu yana Tayvan’da ilk kez bu kararın en üst rakam üzerinden hesaplandığını belirtti. Aynı nedenle hayatını kaybeden 6 hastanın ailelerine de tazminat ödenmesine karar verildi.

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AŞIYA BAĞLI BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için aşılamaların devam ettiği Tayvan'dan, Covid-19 aşılarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Tayvan Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen uzmanların katıldığı bir panelin ardından yapılan açıklamada, Tayvan'ın başkenti Taipei’de yaşayan 50’li yaşlarında ve "Yu" soyadlı bir kadının Covid-19 aşısına bağlı sebeplerden ötürü beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği duyuruldu. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, panelde alınan bir karar alındığı ve bu karara göre hayatını kaybeden kadının ailesine Tayvan Aşı Tazminat Programı (VCIP) dahilinde en üst miktara denk gelen 200 bin dolar tazminat ödeme yapılacağı ifade edildi.

1988'DEN BERİ BİR İLK!

Uzmanlar, Tayvan’da 4 binden fazla kişinin tazminat için başvuruda bulundu ve Şubat ayı itibariyle bu tazminat başvurularından sadece 300 tanesinin gözden geçirildiğini kaydetti. Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi Genel Müdürü Chuang Jen Hsiang ise yaptığı açıklamada, alınan bu kararın 1988 yılından bu yana Tayvan’da ilk kez bu kararın en üst rakam üzerinden hesaplandığını belirtti. Chuang, hayatını kaybeden kadının bilinen herhangi bir kronik rahatsızlığının olmadığını ve yaşanan durumun, AstraZeneca Covid-19 aşısının çok nadir görülen ve kan pıhtılaşma bozukluğu olarak bilinen "trombositopeni sendromlu tromboz" yan etkisi ile ilişkilendirilemeyeceğini belirtti.

6 HASTA İÇİN DE ÖDEME YAPILACAK

Genel Müdür Chuang, Tayvan’da şu ana kadar aşı yüzünden hayatını kaybeden toplam 7 vakanın olduğunu ve "Yu" soyadlı kadının dışında hayatını kaybeden 6 hastanın ailelerine de ödeme yapılacağını kaydetti. Chuang ayrıca, hayatını kaybeden 6 kişiden 2'sinin Moderna, 3'ünü AstraZeneca, 1'inin Pfizer-BioNTech aşısı olduğunu bildirdi. Son olarak Tayvan’da aşı sonrasında hayatını kaybeden her kişi için 500 bin Tayvan doları (258 bin Türk lirası) ödeme yapıldığını aktaran Chuang, bu ölümlerin direkt aşı ile bağlantısının olmadığını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Tayvan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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