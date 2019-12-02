2-8 Aralık haftalık burç yorumları

2-8 Aralık haftasına başladığınızda partneriniz önceliğiniz olacaktır. Aranızda olan biten her neyse artık çözümlemek isteyebilirsiniz. 2 Aralık Pazartesi günü Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. DEVAMI

2-8 Aralık haftasına başladığınızda yüksek öğrenimle ilgili işleriniz gündeme gelebilir. Bazılarınız tatil planları yapmaya başlayabilir. Pozitif bir ruh halinde olacaksınız. 2 Aralık Pazartesi günü Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. DEVAMI

2-8 Aralık haftasına başladığınızda kariyer hayatınız ve gelecek planlarınız sizler için öncelikli olacaktır. Önemli görüşmeleriniz varsa bir an önce halletmeniz iyi olacaktır. 2 Aralık Pazartesi Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. DEVAMI

BAŞAK

2-8 Aralık haftasına başladığınızda çalışma hayatınızda yoğunluklar yaşayabilirsiniz. Zaman zaman ofiste kısıtlandığınızı düşünebilirsiniz. 2 Aralık Pazartesi günü Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. DEVAMI

TERAZİ

2-8 Aralık haftasına başladığınızda aşk hayatınızla ilgili bir şeyleri düzeltme çabasında olabilirsiniz. Şanslı bir hafta başlangıcında olduğunuzdan kötü giden bir şeyi iyiye çevirebilirsiniz. 2 Aralık Pazartesi günü Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. DEVAMI

AKREP

2-8 Aralık haftasına başladığınızda evinizle ve ailenizle ilgili konular gündeminize düşebilir. 2 Aralık Pazartesi günü Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. DEVAMI

YAY

2-8 Aralık haftasına başladığınızda eğitim hayatınız gündeminize oturabilir. İş hayatında da iletişim yönünüz o kadar yoğun olabilir ki nefes alacak vakit bulamayabilirsiniz. 2 Aralık Pazartesi Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. DEVAMI

OĞLAK

2-8 Aralık haftasına başladığınızda paranız sizler için önemli olacaktır. Daha özgür yaşamak için yatırımlar yapmayı düşünebilirsiniz. 2 Aralık Pazartesi beklediğiniz haber geliyor. DEVAMI