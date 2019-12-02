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2-8 Aralık haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Aralık ayının ilk haftasına şans gezegeni Jüpiter damga vuruyor. 2 Aralık Pazartesi Oğlak burcuna tam bir seneliğine geçiş yapıyor. Her burca da şans getirdiği konular değişiyor. Bu hafta Pazar gününe dikkat edilmeli. Güneş-Neptün sert açısı duygusal olarak bizleri zorlayabilir.

2-8 Aralık haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

2-8 Aralık haftasına başladığınızda sosyal yönünüz ön planda olacak. Dışarıda, dostlarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. 2 Aralık Pazartesi Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. DEVAMI

BOĞA

boga

2-8 Aralık haftasına başladığınızda kariyer hayatınız ve gelecek planlarınız sizler için öncelikli olacaktır. Önemli görüşmeleriniz varsa bir an önce halletmeniz iyi olacaktır. 2 Aralık Pazartesi Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

2-8 Aralık haftasına başladığınızda yüksek öğrenimle ilgili işleriniz gündeme gelebilir. Bazılarınız tatil planları yapmaya başlayabilir. Pozitif bir ruh halinde olacaksınız. 2 Aralık Pazartesi günü Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

2-8 Aralık haftasına başladığınızda borçlarınız, ödemeleriniz, kredileriniz gündemde olabilir. Harcamalarınızı abartmamaya dikkat edin. 2 Aralık Pazartesi Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. DEVAMI

ASLAN

aslan

2-8 Aralık haftasına başladığınızda partneriniz önceliğiniz olacaktır. Aranızda olan biten her neyse artık çözümlemek isteyebilirsiniz. 2 Aralık Pazartesi günü Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. DEVAMI

BAŞAK

basak

2-8 Aralık haftasına başladığınızda çalışma hayatınızda yoğunluklar yaşayabilirsiniz. Zaman zaman ofiste kısıtlandığınızı düşünebilirsiniz. 2 Aralık Pazartesi günü Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. DEVAMI

TERAZİ

terazi

2-8 Aralık haftasına başladığınızda aşk hayatınızla ilgili bir şeyleri düzeltme çabasında olabilirsiniz. Şanslı bir hafta başlangıcında olduğunuzdan kötü giden bir şeyi iyiye çevirebilirsiniz. 2 Aralık Pazartesi günü Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. DEVAMI

AKREP

akrep

2-8 Aralık haftasına başladığınızda evinizle ve ailenizle ilgili konular gündeminize düşebilir. 2 Aralık Pazartesi günü Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. DEVAMI

YAY

yaya

2-8 Aralık haftasına başladığınızda eğitim hayatınız gündeminize oturabilir. İş hayatında da iletişim yönünüz o kadar yoğun olabilir ki nefes alacak vakit bulamayabilirsiniz. 2 Aralık Pazartesi Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. DEVAMI

OĞLAK

oglak

2-8 Aralık haftasına başladığınızda paranız sizler için önemli olacaktır. Daha özgür yaşamak için yatırımlar yapmayı düşünebilirsiniz. 2 Aralık Pazartesi beklediğiniz haber geliyor. DEVAMI

KOVA

kova

2-8 Aralık haftasına şansınız açık başlıyorsunuz. Arka arkaya gelen güzel gelişmelerle enerjiniz de yükselişe geçecektir. 2 Aralık Pazartesi Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. DEVAMI

BALIK

balik

2-8 Aralık haftasına başladığınızda psikolojik olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Yalnız kalmanın size iyi geleceğini düşünebilirsiniz. 2 Aralık Pazartesi Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. DEVAMI

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