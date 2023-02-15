2 bin yıllık... Tonlarca ağırlıkta! Depremle yerle bir oldu 'Tokalaşma' sütunlarının son hali inanılmaz

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem, büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açarken tarihi yapılara da zarar verdi. Farklı bölgelerden gelen her bir fotoğraf felaketin boyutunu ortaya koymaya devam ediyor. Son görüntü ise Adıyaman'daki Nemrut Dağı eteklerinde yer alan Karakuş Tümülüsü'nden...

2 BİN YILLIK, TONLARCA AĞIRLIKTAKİ TOKALAŞMA SÜTUNU YIKILDI

Adıyaman’da Nemrut Dağı eteklerinde bulunan 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü’ndeki tonlarca ağırlığındaki tokalaşma sütunu depremden dolayı yıkıldı.

10 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

10 metre yüksekliğindeki sütunda bulunan kitabede, Grekçe, “Büyük Kral Antiochos ve Kraliçe Isias’a, oğlu büyük kral Mithridates (MÖ 36-21), bu anıtı kralın kızkardeşi ve kralların kralı Orodes’in karısı kraliçe Laodike’nin ebedi anısına yaptırdı” yazıyor. (İHA)



