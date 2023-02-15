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2 bin yıllık... Tonlarca ağırlıkta! Depremle yerle bir oldu 'Tokalaşma' sütunlarının son hali inanılmaz

15.02.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler, tüm Türkiye'yi kahreden büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olurken tarihi yapılara verdiği zarar da her geçen gün ortaya çıkıyor. Adıyaman’daki 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü’nde bulunan tonlarca ağırlıktaki ‘tokalaşma’ sütunlarını yıktı. Depremle yerle bir olan sütunların son halini görenler gözlerine inanamadı. 10 metre yüksekliğindeki sütunda bulunan kitabedeki yazı da dikkat çekiyor.

2 bin yıllık... Tonlarca ağırlıkta! Depremle yerle bir oldu 'Tokalaşma' sütunlarının son hali inanılmaz

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem, büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açarken tarihi yapılara da zarar verdi. Farklı bölgelerden gelen her bir fotoğraf felaketin boyutunu ortaya koymaya devam ediyor. Son görüntü ise Adıyaman'daki Nemrut Dağı eteklerinde yer alan Karakuş Tümülüsü'nden...

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2 BİN YILLIK, TONLARCA AĞIRLIKTAKİ TOKALAŞMA SÜTUNU YIKILDI

Adıyaman’da Nemrut Dağı eteklerinde bulunan 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü’ndeki tonlarca ağırlığındaki tokalaşma sütunu depremden dolayı yıkıldı.

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10 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

10 metre yüksekliğindeki sütunda bulunan kitabede, Grekçe, “Büyük Kral Antiochos ve Kraliçe Isias’a, oğlu büyük kral Mithridates (MÖ 36-21), bu anıtı kralın kızkardeşi ve kralların kralı Orodes’in karısı kraliçe Laodike’nin ebedi anısına yaptırdı” yazıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman Kahramanmaraş Nemrut Dağı karakuş tümülüs

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