2 bloklu, 8 katlıydı... Ağır hasarlı apartman, yıkım sırasında böyle çöktü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki 2 bloklu 8 katlı Tunç Apartmanı'nın kontrollü yıkımı için çalışma başlatıldı.

A Blok'un orta kısım kısımlarındaki duvarların yıkılmasının ardından kalan kısımların da yıkılması için paletli ekskavatör operatörü, binaya yaklaştı. Bu sırada bina çöktü, çevreyi toz bulutu kapladı.

Daha sonra B Blok'un yıkımına başlandı, bu sırada yine bina çöktü.

Çökme anları güvenlik kamerasına yansırken, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. (DHA)





