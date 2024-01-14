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  4. 2 bloklu, 8 katlıydı... Ağır hasarlı apartman, yıkım sırasında böyle çöktü

2 bloklu, 8 katlıydı... Ağır hasarlı apartman, yıkım sırasında böyle çöktü

14.01.2024 16:07 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 2 bloklu 8 katlı apartman yıkım işlemleri sırasında çöktü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki 2 bloklu 8 katlı Tunç Apartmanı'nın kontrollü yıkımı için çalışma başlatıldı.

A Blok'un orta kısım kısımlarındaki duvarların yıkılmasının ardından kalan kısımların da yıkılması için paletli ekskavatör operatörü, binaya yaklaştı. Bu sırada bina çöktü, çevreyi toz bulutu kapladı.

Daha sonra B Blok'un yıkımına başlandı, bu sırada yine bina çöktü.

Çökme anları güvenlik kamerasına yansırken, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. (DHA)

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