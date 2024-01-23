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  4. 2 gün önce doğum yapan eşini 17 kez bıçaklayarak katletmişti! İfadesi ortaya çıktı

2 gün önce doğum yapan eşini 17 kez bıçaklayarak katletmişti! İfadesi ortaya çıktı

23.01.2024 10:30 | Son Güncelleme:
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Mardin'de cuma günü bir kız çocuğu dünyaya getiren Vafta Ecevit'i (25), taburcu olduğu pazar günü 17 kez bıçaklayıp öldüren eşi Mehmet Şiyar Ecevit'in (28) ifadesi ortaya çıktı. Ecevit ifadesinde, olaydan önce eşi ile tartıştığını, ardından evden çıkarak uyuşturucu madde kullandığını, eve geri döndüğünde ise tartışmanın devam ettiğini söyledi. Olay anında kendini kaybettiğini ve ne yaptığının bilincinde olmadığını iddia eden Ecevit, pişman olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

2 gün önce doğum yapan eşini 17 kez bıçaklayarak katletmişti! İfadesi ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay, pazar günü Artuklu ilçesine bağlı kırsal Dara Mahallesi’nde meydana geldi. Cuma günü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir kız çocuğu dünyaya getiren Vatfa Ecevit, pazar günü taburcu edildi. Evine gelen Vatfa Ecevit, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Şiyar Ecevit tarafından defalarca bıçaklanarak, ağır yaralandı. Olayın ardından Şiyar Ecevit, durumu yakınlarına haber verdi. Eve gelen yakınları Vatfa Ecevit'i kanlar içerisinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Şiyar Ecevit gözaltına alınırken, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Vatfa Ecevit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından 2 çocuk annesi Vafta Ecevit’in cenazesi, kırsal Dara Mahallesi’nde yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Şiyar Ecevit ise adliyeye sevk edildi. Ecevit, çıkarıldığı mahkemece ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ecevit ifadesinde, olaydan önce eşi ile tartıştığını, ardından evden çıkarak uyuşturucu madde kullandığını, eve geri döndüğünde ise tartışmanın devam ettiğini söyledi. Olay anında kendini kaybettiğini ve ne yaptığının bilincinde olmadığını iddia eden Ecevit, pişman olduğunu söyledi.

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KADINLAR ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI

Vatfa Ecevit için Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi ile Şahmaran Kadın Platformu da, Mardin Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi. Baro Kadın Hakları Merkezi adına açıklama yapan Avukat Dilan Koç, “Maktulün 3 gün önce doğum yapmış olması, canavarca hisle katledilmesi ve olayın 3 yaşındaki kızının gözleri önünde işlenmesi olayın vahametini kat be kat arttırmaktadır. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri her gün artan, temelinde cinsiyet ayrımcılığına dayanan politik bir sorundur. Merkezimize intikal eden bu vahim olaylar haricinde intikal etmeyen pek çok kadına yönelik şiddet olayının yaşandığını biliyoruz. Lakin şunu da önemle belirtmemiz gerekiyor ki katledilen, şiddete uğrayan hiçbir kadın birer sayıdan ibaret değildir. Katliamlar işlendikten sonra gelen adalet eksik bir adalettir. Artık bu şiddet ve cinayetleri besleyen ana damarlarının kökten kesilmesi gereklidir. Önleyici politikalar acilen geliştirilmeli beslenmeli ve uygulanmalıdır. Biz kadınlar üzgünüz, öfkeliyiz ve mücadelede kararlıyız. Vatfa’nın katledilmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Etkin soruşturma yürütülmesi için hukuki sürecin takipçisi olacağız” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından, kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenledi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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