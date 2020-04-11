2 kat arttı! 'Dini Danışma' hattına ilginç koronavirüs soruları

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, vatandaşlardan gelen yoğun taleplere daha hızlı cevap verebilmek ve akla takılan soruları yöneltebilmesi amacıyla kullandığı 'Alo 190 Dini Danışma' adlı fetva hattına son günlerde koronavirüs nedeniyle gelen çağrı sayısında artış yaşandı. Antalya İl Müftülüğü bünyesindeki hatta, insanların dinen akla gelen sorularını cevaplayan vaiz ve din işleri uzmanı görev yapıyor. Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmamayı tercih edenlerin dinen aklına takılıp, doğrusu öğrenmek için aradığı hatta gelen çağrı sayısını son günlerde 2 katına çıktı.

İLGİNÇ SORULARDAN BAZILARI



Çağrı hattına gelen aramalarda vatandaşların koronavirüs ile ilgili bilgi almak için sorulan sorulardan bazıları şöyle:

‘Koronavirüs nedeniyle üç defa üst üste cuma namazı kılınmadığı zaman nikah düşer mi?’, ‘Fitremi ramazan ayından önce verebilir miyim?’, ‘Koronavirüs nedeniyle ekonomik sıkıntı çektiğim için bankaların vereceği krediyi düşük faizli olması nedeniyle kullanabilir miyim?’, ‘Evde televizyon karşısında cuma namazı kılınabilir mi?’, ‘Koronavirüs nedeniyle sağlımız için et yemekten kaçınmalı mıyız, ya da sakıncalı gıdalar var mı?’, ‘Evden dışarı çıkmadığımız için eşimle zaman zaman tartışıp, 'boş ol' diye söylediğim için aynı evde kalmamızda sakınca var mı?’, ‘Eşim oto tamircisi ve tamirhanede çalışıyor. Evde küçük bebeğim var. Eşim elbiselerini değiştirmeden eve geldiği için koronavirüs nedeniyle endişemden eve almıyorum. Bundan dolayı eşim tamirhanede kalıyor, zaman zaman eve gelip, birlikte olmayı istiyor. Ben de virüsten korktuğum için birlikte olmayı reddediyorum. Bundan dolay günahım var mı?’, ‘Eşim boşanma davası açacağını söyledi. Eşimle birlikte olmadığım için dinen sorumluluğum var mıdır?’