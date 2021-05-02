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2 Mayıs nerede deprem oldu? | 2 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

02.05.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemiz coğrafi konumu gereği bir çok fay hattının yer aldığı ve zaman zaman depremlerin meydana bir ülke. Vatandaşlar 2 Mayıs tarihinde deprem olup olmadığını merak ediyor. Peki 2 Mayıs'ta nerede deprem oldu? İşte 2 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

2 Mayıs nerede deprem oldu? | 2 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Jeolojik konumu gereği pek çok fay hattının bulunduğu Türkiye, depremlerin çok sık meydana bir ülke. 2 Mayıs tarihinde deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki 2 Mayıs'ta deprem mi oldu? 2 Mayıs'ta nerede deprem oldu?

2 MAYIS DEPREM Mİ OLDU? NEREDE DEPREM OLDU? AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

AFAD'ın sitesine bakıldığında sabah saat 14:33:16'da Marmara Denizi, Marmara Ereğlisi (Tekirdağ)'da 18.03 km'de 1.6 büyüklüğünde bir deprem olduğu görülüyor. Yine saat 14:21:58'da Burdur Merkez'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öğlen 12:20:04'de ise Tokat Niksar'da 10.67 derinlikte 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

son-depremler-afad-2-mayis

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise saat 14:33:15'te Marmara Denizi'nde 4.7 derinliğinde ve 1.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 14:21:58'de ise Düğer Burdur'da 3.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Girit Adası Akdeniz sabah 08:59:11'de 3.4 şiddeti ile sallandı.

Kandilli son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

kandilli-son-depremler-2-mayis

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