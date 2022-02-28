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2. nesil iPhone SE'nin fiyatı düşer mi? Görünüşe göre bu, iPhone SE 3 ile mümkün olabilir!

28.02.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni iPhone SE 3 için geri sayım sürerken, "2. nesil iPhone SE'nin fiyatı düşer mi?" sorusunun cevabı da merak edilmeye başlandı. Bir kaynak, bu konuda oldukça umut verici konuştu.

2. nesil iPhone SE'nin fiyatı düşer mi? Görünüşe göre bu, iPhone SE 3 ile mümkün olabilir!

Apple'ın iPhone SE 3 veya 3. nesil iPhone SE olarak adlandırılması beklenen yeni iPhone SE modelini mart ayında tanıtması bekleniyor. Sızıntılar, Apple'ın uygun fiyatlı modelinin selefiyle aynı olacak şekilde 4.7 inçlik bir ekran tasarımına sahip olacağını ve daha güçlü bir çip ile birlikte 5G bağlantısıyla destekleneceğini gösteriyor. Ancak tüm gözler iPhone SE 3'teyken, iPhone SE 2'nin (2. nesil iPhone SE veya iPhone SE 2020 olarak da biliniyor) fiyatının düşüp düşmeyeceği de merak ediliyor. Bu konuda ise önemli bir gelişme mevcut.

YENİ iPHONE SE GELİNCE ESKİSİNİN FİYATI DÜŞEBİLİR

Apple hakkındaki analizleriyle tanınan Mark Gurman, teknoloji devinin halihazırda satışta bulunan 2. nesil iPhone SE'nin fiyatını iPhone SE 3'ün tanıtılmasıyla 199 dolara düşürme fırsatını değerlendirebileceğini aktardı. Böylece 2020'de 399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkan model, yeni modelin çıkmasına rağmen çok daha uygun bir fiyat ile satışta kalabilecek.

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O BÖLGELERDE IPHONE'U POPÜLER HALE GETİREBİLİR

Gurman, bu hamlenin Afrika, Güney Amerika ve Asya'nın bazı bölgeleri gibi gelişmekte olan ve Android telefonların hakim olduğu pazarlarda iPhone'u ve dolayısıyla Apple'ı popüler hale getirebilecek bir hamle olabileceğini dile getirdi.

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Ancak kaynaklardan olası bir fiyat düşüşü hakkında herhangi bir bilgi gelmiş değil. Gurman'ın söyledikleri sadece "Apple'ın fırsata çevrilebileceği bir öneri" olarak değerlendirilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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