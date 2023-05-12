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  4. 2 yıl önceki yangında yeni gelişme! 100 bin lira karşılığında yapmış... Bu mesaj yakalattı

2 yıl önceki yangında yeni gelişme! 100 bin lira karşılığında yapmış... Bu mesaj yakalattı

12.05.2023 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 yıl önceki orman yangınını terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan bir yakınının isteği üzerine; 100 bin lira karşılığında çıkardığı belirtilen İbrahim Soncul'u (26), cep telefonundaki 'Yaktım ama çabuk söndü' mesajı yakalattı. Soncul 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan tutuklandı.

2 yıl önceki yangında yeni gelişme! 100 bin lira karşılığında yapmış... Bu mesaj yakalattı

Aydın'da 8 ay önce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan ve tutuklanan İsmail Soncul'e ait cep telefonunda orman yangını görselleri olduğu görüldü. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin cep telefonundan yurt dışında yaşayan bir kişiye, "Yaktım ama çabuk söndü" mesajı gönderdiği tespit edildi. Bunun üzerine soruşturmayı genişleterek HTS kayıtları ve cep telefonu sinyalinden İbrahim Soncul'un 29 Temmuz 2021'de Bodrum ilçesi Meşelik mevkinde olduğu bilgisine ulaşan Başsavcılık, aynı gün bölgede çıkan orman yangınında da 87 dekarlık bir alanın zarar gördüğünü, zanlının cep telefonundaki yangın fotoğraflarının da aynı alandan çekildiğini belirledi. Banka hesap hareketlerini de inceleyen savcılık, yangından bir süre sonra şüpheli İbrahim Soncul adına yurt dışından 100 bin lira havale yapıldığını saptadı.

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"YAKMAM İÇİN 100 BİN LİRA VERDİLER"

Uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden savcılığa getirilen İbrahim Soncul'un sorgusunda, "Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan bir yakınım ormanı yakmamı istedi. Bana yakmam için 100 bin lira verdiler. Yangın sırasında oradaydım ama ben yakmadım" dedi. Soncul, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan dün, sevk edildiği adliyede Nöbetçi Mahkemece, tutuklandı.

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Öte yandan, İbrahim Soncul'un cep telefonu sinyalinden aynı dönemde Muğla'nın Milas ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarının çıktığı alanlarda da yakın olduğu ve bu yöndeki araştırmaların da sürdüğü belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum orman yangını

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