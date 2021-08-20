20 Ağustos 2021 Cuma burç yorumları! Bugün ay boşlukta ilerliyor!

Koç burcunda saat 11:48’e kadar işlerinde gecikme ve aksama olabiliyorken, boğalar ise kararsız olabilir. İkizler duygu ve düşüncelerinde karmaşa içerisinde olacakken, yengeç burçlarındaki birçok kişi ise memnuniyetsiz olacak. İşte Astrolog Merve Rençber’in Aslan, Oğlak, Balık, Yay, Akrep, Boğa, Terazi, Kova, Başak, İkizler, Yengeç ve Koç burcu yorumları…

KOÇ

Bugün saat 11.48'e kadar Ay Boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar işlerinizde gecikme ve aksamalar olabilir. Önemli işlerinizi ve konuşmalarınızı bu saatten sonra yapabilirsiniz. Akılcı ilerlemek isteyeceğiniz, olaylara daha mantıksal bakacağınız bir gün.

BOĞA

Bugün saat 11.48'e kadar Ay Boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar önünüzü görmek ve zihninizi netleştirmekle ilgili kararsızlık yaşayabilirsiniz. Fakat bu saatten sonra Dolunayın etkileri çalışmaya başlayacak ve geleceğinizle ilgili kararlar alacak, seçim yapacaksınız.

İKİZLER

Bugün saat 11.48'e kadar Ay Boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar duygu ve düşüncelerinizin karmaşasını yaşayabilirsiniz. Bu saatten sonra ise iş ve özel hayatınızda ciddi konuşmalar yapacak, geleceğe yönelik ortak kararlar alacaksınız.

YENGEÇ

Bugün saat 11.48'e kadar Ay Boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar ilişkilerinizde sizi memnun etmeyen koşullar ve durumları daha fazla hissedebilirsiniz. Hayatınızdaki insanlardan uzaklaşma isteği duyabilirsiniz. Günün ikinci yarısında ise yüzleşmeler yaşanabilir.

ASLAN

Bugün saat 11.48'e kadar Ay Boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yarım kalan işlerinizi tamamlayabilir, önemli işlerinizi öğleden sonraya bırakabilirsiniz. Güne düşük bir enerjiyle başlasanız da ilerleyen saatlerde sosyalleşebilir, sevdiklerinizden destek görebilirsiniz.

BAŞAK

Bugün saat 11.48'e kadar Ay Boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yarım kalan işlerinizi tamamlaya çalışın. Bu saatten sonra ise iş görüşmeleri, toplantılar ve çalışanlarla ilgili düzenlemeler ile meşgul olabilirsiniz. Sağlığınıza özen gösterin.

TERAZİ

Bugün saat 11.48'e kadar Ay Boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar tembellik, halsizlik veya kemiklerle ilgili rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Öğleden sonra enerjiniz toparlanacak. Sevdiklerinizle bir araya gelebilir, sevdiğiniz insanlara odaklanabilir, ilişkilerinizde kalıcı deneyimler içinde olabilirsiniz.

AKREP

Bugün saat 11.48'e kadar Ay Boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar öfke kontrol sorunlarına karşı dikkat edin. Takıntılı düşüncelerden uzak kalmaya çalışın. Öğleden sonra Dolunayın etkilerini görmeye başlayacaksınız. Hayatınızdaki belirsizlikler netleşiyor.

YAY

Bugün saat 11.48'e kadar Ay Boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar dikkat dağınıklığı yaşayabilir veya sorumluluklarınızla ilgilenmek zorunda olabilirsiniz. Öğleden sonra temponuz artacak ve iletişim trafiğiniz artacak. Hem iş hem özel hayatınızda önemli konuşmalar zamanı.

OĞLAK

Bugün saat 11.48'e kadar Ay sizin burcunuzda boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar enerjinizde düşüklük hissedebilir, isteksizlik hali yaşayabilirsiniz. Öğleden sonra ise istek ve beklentilerinizin peşinden gidecek, daha kararlı bir duruş sergileyeceksiniz.

KOVA

Bugün saat 11.48'e kadar Ay Boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar rüyalarınızın etkisinde kalabilir, enerjinizin daha değişken ve içe dönük olduğunu hissedebilirsiniz. Öğleden sonra ise ilişkilerinize odaklanabilir, ilişkilerinizde ilgili somut ve akılcı kararlar alabilirsiniz.

BALIK

Bugün saat 11.48'e kadar Ay Boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar planlarınızda ve görüşmelerinizde, toplantılarınızda karışıklık veya aksaklıklar olabilir. Öğleden sonra ise kısa veya uzun vadeli yolculuklar gündeme gelebilir.



