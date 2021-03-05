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  4. 20 bin sözleşmeli öğretmen şartları belli oldu! Hangi branştan kaç öğretmen atanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen şartları belli oldu! Hangi branştan kaç öğretmen atanacak?

05.03.2021 20:33 | Son Güncelleme:
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20 bin sözleşmeli öğretmen şartları belli oldu! Hangi branştan kaç öğretmen atanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 bin öğretmen ataması için başvuru dönemi başlıyor. 15-26 Mart tarihinde alınacak olan öğretmen atamaları ön başvuruları takvimi, atanmayı bekleyen öğretmenleri yakından ilgilendiriyor. Diğer yandan, Öğretmen Atamaları Başvuru Şartları 2021, atanmayı bekleyen öğretmenler tarafından detaylı bir şekilde araştırılmaya başladı. İşte, Öğretmen Atamaları Başvuru Şartları 2021 hakkında tüm detaylar!

Ön Başvuru ve Tercih olarak iki aşamalı gerçekleştirilecek olan öğretmen atamaları koşulları ve kontenjanları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan duyuruya göre 20 bin öğretmen atanacak. Atanmayı bekleyen binlerce öğretmen adayları ise arama motorları üzerinden “atama başvurusu nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. Diğer yandan, 2021 Öğretmen Atmaları Başvuru koşulları gündemde en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. İşte, Öğretmen Atamaları 2021 hakkında merak edilen tüm soruların yanıtı!

Öğretmen atamaları başvuru şartları nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 20 bin öğretmen ataması başvuru koşulları şöyle:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak

  • Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

  • Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak

  • Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak

  • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak

  • 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak

  • Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

  • Not 2 : İmam - Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir. Bu durumda olan adaylar Elektronik Ön Başvuru Formu’ndaki pedagojik formasyon bilgisi bölümüne, pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldıklarına dair belgenin tarih ve sayısını gireceklerdir.

  • Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak

  • 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak

  • Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak

    • 2021 Öğretmen Atama ön başvuruları ne zaman?

    20 bin öğretmenin ataması, Ön Başvuru ve Tercih Başvurusu olmak üzere iki ayaklı olarak gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 20 bin öğretmen ataması için ön başvurular 15 – 26 Mart tarihleri arasında alınacak.

    20 bin öğretmen ataması kontenjanları

    MEB tarafından gerçekleştirilecek 2021 öğretmen atama kontenjanı için tıklayınız.

    Öğretmen atama kontenjanlarını görmek için tıklayın

    Öğretmen atamalarının sonuçları ne zaman belli olacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2021 atama takvimine göre, 20 bin öğretmenin atamasının sonuçlarının 08.09.2021 tarihinde duyurulacak..

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