20 bin sözleşmeli öğretmen şartları belli oldu! Hangi branştan kaç öğretmen atanacak?

Ön Başvuru ve Tercih olarak iki aşamalı gerçekleştirilecek olan öğretmen atamaları koşulları ve kontenjanları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan duyuruya göre 20 bin öğretmen atanacak. Atanmayı bekleyen binlerce öğretmen adayları ise arama motorları üzerinden “atama başvurusu nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. Diğer yandan, 2021 Öğretmen Atmaları Başvuru koşulları gündemde en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. İşte, Öğretmen Atamaları 2021 hakkında merak edilen tüm soruların yanıtı!

Öğretmen atamaları başvuru şartları nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 20 bin öğretmen ataması başvuru koşulları şöyle: