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  4. 20 liralık alıp 4-5 kişi tüketiyorlar! Adana'da kar satışına yoğun rağbet: "Bunu yemeden rahatlayamıyoruz"

20 liralık alıp 4-5 kişi tüketiyorlar! Adana'da kar satışına yoğun rağbet: "Bunu yemeden rahatlayamıyoruz"

21.06.2024 11:22
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Sıcakların en yoğun hissedildiği illerimizden Adana'da vatandaş çareyi karda buldu. Toros Dağlarından getirilen karın poşeti 40-50 liraya satılıyor. Vatandaş ne kadarlık isterse o kadar kar alabiliyor. Kalıp şeklinde karlardan satın alan bir müşteri "Biz bunu yemeden rahatlayamıyoruz. Adana’mızın vazgeçilmez bir ürünü, adeta balı diyebilirim" diye konuştu.

20 liralık alıp 4-5 kişi tüketiyorlar! Adana'da kar satışına yoğun rağbet: "Bunu yemeden rahatlayamıyoruz"

Hissedilen sıcaklığı 50 dereceye varan Adana'da serinlemek için satılan kara yoğun rağbet var. Toros Dağları'ndaki obruklardan toplayıp getirdiği karı satan Abdullah Polat "Görünce şaşırıyorlar, karın burada nasıl erimediğini ve nasıl muhafaza ettiğimizi soruyorlar" deyip işlerin yolunda gittiğini anlattı.

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YAZLARI DAĞDAN KAR TAŞIYIP SATIYOR

Hava sıcaklığının 40 derece, nemin ise yüzde 50’nin üzerinde olduğu kentte bunaltıcı bir hava hakim. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için çeşitli yöntemler bulmaya çalışıyor. Babası ile birlikte karcılık yapan Abdullah Polat ise, yaz aylarında Toroslar Dağları’nın yüksek kesimlerine yağan karı kamyonla kent merkezine taşıyarak satıyor.

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En sıcak haziran ayının yaşandığı Adana’da ise vatandaşlar poşeti 40 ile 50 TL arasında değişen kara yoğun ilgi gösteriyor. Kar satın alanlar da, sıcak yaz aylarında pekmez ve şerbet ile tükettiklerini ve karın Adana sıcağında vazgeçilmezleri olduğunu belirtiyor.

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"BİR POŞETİ 40-50 TL"

Yaklaşık 15 yıldır babasının yaz aylarında karcılıkla uğraştığını belirten Abdullah Polat şöyle konuştu:

"Şehir dışından gelenler özellikle merak ediyorlar. Satışlarımız iyi şükürler olsun. 15 yıla yakın süredir babam bu işi yapıyor. Şu an kendisi olmadığı için ben bakıyorum. Genellikle yaz aylarında oluyor, 1-2 ay sürüyor satışlarımız. Bu dönemlerde dağlara kar da az yağdığı için obruklardan çıkarıyoruz. İnsanları serinletmek amaçlı kalıp şeklinde satıyoruz.

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Bir poşetimiz ortalama 40-50 TL’lik alıyor. İnsanlar ne kadarlık isterse o kadar veriyoruz. Görünce şaşırıyorlar, karın burada nasıl erimediğini ve nasıl muhafaza ettiğimizi soruyorlar. Adana sıcağına çözümü dağlardan kar indirerek bulduk müşterilerimizi serinletmek amaçlı. Güzel bir iş, severek yapıyoruz. Babadan oğula doğru gidiyor neredeyse."

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"20 TL'YE ALDIM, 4-5 KİŞİ TÜKETİRİZ"

Adana sıcağında serinlemek için karı olmazsa olmaz olarak nitelendiren müşterilerden Murat Abak, "Biz bunu yemeden rahatlayamıyoruz. Adana’mızın vazgeçilmez bir ürünü, adeta balı diyebilirim. 20 TL’ye aldım. 4-5 kişi şeker şerbeti ya da pekmezle tüketiriz. Yazın burada karsız hayat yok" diye konuştu.

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Bir diğer müşteri Ercan Temel ise, "Kar biraz da olsa serinletiyor. Aynı zamanda sıcakta karı da hızlı yememek gerekiyor. Hızlı yediğimizde tansiyonumuz düşüyor, adeta beynimiz donuyor. Yavaş yavaş yenirse tadı o şekilde çıkar. Yemeğin üzerine iyi gidiyor. Park benim dinlenme yerim. Buraya her geldiğimde kardeşimizden kar alıyoruz. Sıcakta iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Adana kar
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