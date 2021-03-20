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20 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük koronavirüs tablosu

20.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugünün vaka sayıları ve koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayıları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin günlük korona tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam güncelleniyor. 20 Mart tarihli güncel koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna arama motorları üzerinden yanıt aranıyor. İşte, günlük koronavirüs tablosu!

20 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam paylaştığı günlük koronavirüs tablosu ile vatandaşları tedbirli olmaya davet ediyor. Koronavirüs aşılama çalışması hızla sürerken, vatandaşlar güncel koronavirüs tablolarını yakından takip ediyor. Pek çok kişi arama motorları üzerinden 20 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, 20 Mart'ta kaç kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti? Bugün kaç kişi koronavirüse yakalandı? İşte, detaylar...

20 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük test sayısı, hasta sayısı, vaka sayısı ve koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayısı bilgilerinin yer aldığı 20 Mart Koronavirüs tablosu akşam saatlerinde paylaşılacak.

HANGİ İLLERDE VAKALAR ARTTI?

Ekran Resmi 2021-03-20 18.11.48

Yeniden güncellenen haritaya göre 6-12 Mart haftasının haftalık verilerine göre; en fazla koronavirüs vakası Samsun, Balıkesir, Sinop, Giresun ve Kilis ve Kilis'te görüldü.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Risk haritasına göre; Uşak, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Van, Bingöl ve Muş düşük riskli iller arasında yer alıyor.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

6-12 Mart tarihlerinin risk haritasına göre;

Bartın, Kastamonu, Çorum, Manisa, Aydın, Yozgat, Kırşehir, Bursa, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Erzurum, Kars, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt orta riskli ve İstanbul, Zonguldak, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Düzce, Bolu, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Artvin, Ardahan, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kilis, Kayseri illeri de yüksek riskli olarak tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı

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