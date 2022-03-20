20 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

Süper Loto çekilişi Çılgın Sayısal Loto, On Numara, Şans Topu çekilişleri kadar takip ediliyor. Çekiliş her hafta düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekilişi büyük bir kesim tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte 20 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları...

20 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Mart Süper Loto çekilişinin sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekiliş sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Çekiliş 21.30'da başlayacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



