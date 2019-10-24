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20 milletvekiline ait 31 dokunulmazlık dosyası Meclis'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 16:12 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan ile 18 milletvekiline ait 31 dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı.

20 milletvekiline ait 31 dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM'ye gönderilen 31 dokunulmazlık dosyası, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

HDP'den, Eş Genel Başkanlar Sezai Temelli ve Pervin Buldan ile dokunulmazlık dosyası bulunan diğer milletvekilleri şöyle:

Ağrı Milletvekilleri Dirayet Dilan Taşdemir, Berdan Öztürk, Abdullah Koç, Şanlıurfa Milletvekilleri Ayşe Sürücü, Nimetullah Erdoğmuş, Diyarbakır Milletvekilleri Remziye Tosun, Semra Güzel, Dersim Dağ, Saliha Aydeniz, Hişyar Özsoy, Van Milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Hakkari Milletvekili Sait Dede, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Iğdır Milletvekili Habip Eksik. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un dokunulmazlık dosyası da komisyona sevk edildi.

(DHA)

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