Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na sert sözler! 'Eli genel merkezlerinde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar...'

İYİ Parti İstanbul Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı’nı Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Milletvekilleri ve parti üyelerinin katıldığı toplantı saat 14.00 sıralarında başladı. Genel Başkan Akşener aday tanıtımı öncesi konuşma yaptı.

'MECBUR DEĞİLSİNİZ' DİYE SESLENDİ

Genel Başkan Meral Akşener, seçmene ‘Mecbur değilsiniz’ diye seslenerek, "Bugün geldiğimiz noktada iktidarın da ana muhalefetin de yegane amacı, koltuklarını korumaktan ibaret. Yegane vizyonu iktidar alanlarını, sürdürmekten ibaret. Yöntemleri de yalanla, dayatmayla, sansürle milletimizi, kendilerine mecbur bırakmaktan ibaret. İki tarafın da, milletimize sunduğu, tek bir vaat var o da, diğer tarafın kazanmaması. Yani bir tarafı, denklemden çektiğiniz anda iki tarafın da, milletimize sunacak, hiçbir şeyi kalmıyor. İşte, o nedenle bir şeyi, açıkça söylemek istiyorum. Büyük Türk milleti bu kısır döngüye, mecbur değilsiniz. Tarafların, birbirini var ettiği bu danışıklı dövüşe, mecbur değilsiniz. Bu milletsiz siyasete, mecbur değilsiniz. Bu vicdansız siyasete, mecbur değilsiniz. Bu vasat siyasete, mecbur değilsiniz. Ülkemiz için güvenliği, özgürlüğe kalkınmayı, adalete vatan sevgisini de, demokrasiye tercih etmeye, mecbur değilsiniz.Çünkü artık, en iyisini sunanlar var. Çünkü artık, hür ve müstakil, İYİ Parti var" ifadelerini kullandı.

"BU ŞEHRİ İKİ AYAĞI DA SAPASAĞLAM YERE BASANLARIN YÖNETMESİ GEREKİYOR"

Akşener, “İstanbul, bizim için Türk milletinin, gözünün bebeği demektir. Ancak geldiğimiz noktada, ne yazık ki o aziz İstanbul, bugün dertlerin düğümlendiği bir şehir. İstanbul, bugün deprem tehlikesiyle, yaşayan bir şehir. İstanbul, bugün sığınmacılarla, dolup taşan bir şehir. İstanbul, bugün yoksullukla boğuşan bir şehir ve ne yazık ki, İstanbul, bugün ranta boğulan bir şehir. İstanbullunun faydalandığı her hizmet için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ancak görüyoruz ki her ne kadar, çaba sarf edilse de halâ çözülemeyen birçok sorun var. Halâ aşılamayan, birçok engel var, halâ yetersiz kalan, birçok hizmet var. Neden, biliyor musunuz? Çünkü, siyasetin geldiği noktada İstanbul’a hep, paranın şehri olarak bakıldı. İstanbul’a hep, şahsi hırs ve intikam aracı olarak bakıldı. İstanbul’a hep, kariyer basamağı olarak bakıldı. İşte bu yüzden doğuyla batının iki medeniyetin iki kıtanın iki dünyanın birleştiği, nokta olan, bu büyük şehri, artık iki ayağı da, yere sapasağlam basanların, yönetmesi gerekiyor. Bu şehri, artık yalnızca çaba sarf edenlerin değil İstanbul yoluna, baş koyanların, yönetmesi gerekiyor. Bu şehri, artık aklı sadece, İstanbul’da olanların kalbi sadece, İstanbul’la atanların, yönetmesi gerekiyor. Bu şehri, artık ilgisi ve odağı sadece, İstanbul’un sorunlarında olanların, yönetmesi gerekiyor. Bu şehri, artık amacı sadece, İstanbullu’nun derdine, derman olmak olanların yönetmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"ARTIK KARŞINIZDA BUĞRA KAVUNCU VAR"

Akşener, "Mesela eli Genel Merkezlerinde, gözü, başka mevkilerde boş zamanlarında da, İstanbul’da olanlar bu şehri yönetemez. Mesela aklı, şahsi siyasi hesaplarında sureti, İstanbullularda olanlar, bu şehri yönetemez. Mesela sırtında ihmallerin, hataların, veballerin, yükünü taşıyanlar da elinde parti içi çıkarların, koltuk kavgalarının, taht oyunlarının, bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez. Mesela gölgesine sığındıklarının, emriyle hareket edenler de, kendi gölgesinden cesaret alıp, kibirle hareket edenler de bu şehri yönetemez. Aziz İstanbullular hal böyleyken gelin artık İstanbul’u, şahsi saplantısı hâline getirenlerin neden olduğu, bu vasatlık, bir son bulsun. Gelin artık İstanbul’u, kendi kariyerleri için, zıplama tahtası hâline getirenlerin, çıkardığı gürültü İstanbullunun sesini, daha fazla bastırmasın. Gelin artık "İstanbul’u kim kazanır?" sorusu İstanbul’un gerçek sorunlarına, gölge düşürmesin. Ez cümle zoraki adaya da, emanet adaya da mecbur değilsiniz. Çünkü artık, karşınızda İstanbul’a layık bir aday var. İstanbul’u, başının üstünde taşıyacak bir aday var. İstanbullunun, hakkını koruyacak hak ettiği düzeni sağlayacak ve İstanbul’dan başka, hiçbir hesabı olmayacak bir aday var. Artık karşınızda Buğra Kavuncu var" dedi.

Meral Akşener, adayları Buğra Kavuncu için oy istediğini söyleyerek, "Ben de bugün, burada, sizden Buğra kardeşime, oy istiyorum. Artık oylarınız, daha fazla heba olmasın istiyorsanız Buğra kardeşime, ey İstanbul oy istiyorum. Artık alın teriniz, birilerinin ihtirasları uğruna, harcanmasın istiyorsanız Buğra kardeşime, oy istiyorum. Artık geleceğiniz, kendisine kariyer kovalayanların peşinde meçhule sürüklenmesin istiyorsanız Buğra kardeşime oy istiyorum.Bugüne kadar, kendimize dair hiçbir hesabımız, hiçbir çıkarımız, hiçbir korkumuz olmadığı için hep harbi durduk hep hasbi çalıştık hep kalbi konuştuk. Bundan sonra da, aynen devam edeceğiz" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





