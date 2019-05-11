20. Uluslararası Bodrum Dans Festivali

Uluslararası 20'nci Bodrum Dans Festivali'nde, yerli ve yabancı 400 dansçı gösteri sundu.

Bodrum Dans Kulübünce Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, modern dans, halk oyunları, bale ve tangonun da yer aldığı farklı dans ve akrobasi gösterileri sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalin açılış gösterisinde, farklı ülkelerden 17 gençten oluşan ekip, performans sergiledi.

KKTC, Gana ve Moğolistan'dan ekiplerin yer aldığı etkinliğe, Antalya ve Bodrum'da yaşayan yabancı dansçılar da katıldı. Gün batımından önce başlayan ve akşam saatlerinde devam eden festivalde, 32 gösteri sunuldu.

Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci, festivalin ilkini 2000 yılında düzenlediklerini ve ara vermeden devam ettirdiklerini söyledi.

Bodrum Uluslararası Dans Festivali ile UNESCO kültürel etkinlikler listesine girdiklerini belirten Özvezneci, söz konusu programı gelecek yıllarda yine geniş katılımla yapmayı amaçladıklarını bildirdi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliği, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve TDSF Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Atalay'ın da aralarında olduğu çok sayıda davetli izledi.

