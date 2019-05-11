HABER

20. Uluslararası Bodrum Dans Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 22:19 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde renkli görüntülere sahne olan etkinliğe, yerli ve yabancı 400 dansçı katıldı

Uluslararası 20'nci Bodrum Dans Festivali'nde, yerli ve yabancı 400 dansçı gösteri sundu.

Bodrum Dans Kulübünce Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, modern dans, halk oyunları, bale ve tangonun da yer aldığı farklı dans ve akrobasi gösterileri sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalin açılış gösterisinde, farklı ülkelerden 17 gençten oluşan ekip, performans sergiledi.

KKTC, Gana ve Moğolistan'dan ekiplerin yer aldığı etkinliğe, Antalya ve Bodrum'da yaşayan yabancı dansçılar da katıldı. Gün batımından önce başlayan ve akşam saatlerinde devam eden festivalde, 32 gösteri sunuldu.

Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci, festivalin ilkini 2000 yılında düzenlediklerini ve ara vermeden devam ettirdiklerini söyledi.

Bodrum Uluslararası Dans Festivali ile UNESCO kültürel etkinlikler listesine girdiklerini belirten Özvezneci, söz konusu programı gelecek yıllarda yine geniş katılımla yapmayı amaçladıklarını bildirdi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliği, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve TDSF Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Atalay'ın da aralarında olduğu çok sayıda davetli izledi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birlik Vakfı iftarına katıldı (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birlik Vakfı iftarına katıldı (1)
İş adamları deprem bölgesinde bin 500 kişilik iftar yemeği verdiİş adamları deprem bölgesinde bin 500 kişilik iftar yemeği verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
20. Bodrum Uluslararası Dans Festivali bodrum gösteri Muğla ülke YABANCI

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anneler günü mesajları 2019: İşte en anlamlı anneler günü sözleri

Anneler günü mesajları 2019: İşte en anlamlı anneler günü sözleri

Muğla'da iskeleye yüzmek isteyen genç boğuldu

Muğla'da iskeleye yüzmek isteyen genç boğuldu

Tunceli'den acı haber: 1 askerimiz şehit!

Tunceli'den acı haber: 1 askerimiz şehit!

Silivri’de eski damat pompalı tüfekle dehşet saçtı

Silivri’de eski damat pompalı tüfekle dehşet saçtı

Üsküdar'da deniz motorunda yangın çıktı

İstanbul'da yolcu teknesinde korkutan yangın!

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.