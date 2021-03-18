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20 yaş altı ve 65 yaş üstüne seyahat yasağı var mı? Çocuklar ve yaşlılara seyahat etmek yasak mı?

18.03.2021 11:08 | Son Güncelleme:
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20 yaş altı ve 65 yaş üstüne seyahat yasağı var mı? Çocuklar ve yaşlılara seyahat etmek yasak mı?

Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde 20 yaş altı gençler ile 65 yaş üstü vatandaşların şehirlerarası yolculuğu izinle yapılıyor. 1 Mart itibarıyla normalleşme kararları ile birlikte çocuklara ve yaşlılara seyahat etme şartları belli oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek kentlerde seyahat kısıtlaması kararı da sürecek. Ayrıca çok yüksek veya yüksek risk grubunda yer alan kentlerde 20 yaş altı gençler ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların şehirlerarası seyahatleri izne tabi olacak…

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu kısıtlamaların düşük ve orta riskli olan toplam 42 şehirde tamamen kaldırıldığını açıklarken, yüksek ve çok yüksek riskli kentlerde de yalnızca pazar günü devam edeceğini açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamaları esnasında yapılacak seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen sürecek. Seyahat kısıtlaması olanlar da izin belgeleri alacak.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜNE SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00-19.00 arasında açık olacak yeme içme yerleri 19.00-21.00'de paket servisi/gel-al, 21.00-00.00'da ise sadece paket servis şeklinde hizmet verecek.

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek. İllerin risk durumlarına göre sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlamasının durumları aşağıdaki gibi olacak;

20 yaş altı ve 65 yaş üstüne seyahat yasağı var mı? Çocuklar ve yaşlılara seyahat etmek yasak mı

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Karabük, Bartın, Adana, Hatay, Gaziantep, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Malatya, Sivas, Kahramanmaraş, Erzincan, Bayburt, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars...

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Siirt, Batman, Diyarbakır, Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Muş, Ağrı, Bitlis, Van, Bingöl, Iğdır...

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Osmaniye, Adıyaman.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Zonguldak, Kırıkkale, Kütahya, Düzce, Bolu, Kayseri, Kilis, Artvin, Karaman, Mersin, Niğde, Ardahan, Yalova, Kocaeli


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sokağa çıkma yasağı Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan

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