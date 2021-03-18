20 yaş altı ve 65 yaş üstüne seyahat yasağı var mı? Çocuklar ve yaşlılara seyahat etmek yasak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek kentlerde seyahat kısıtlaması kararı da sürecek. Ayrıca çok yüksek veya yüksek risk grubunda yer alan kentlerde 20 yaş altı gençler ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların şehirlerarası seyahatleri izne tabi olacak…

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu kısıtlamaların düşük ve orta riskli olan toplam 42 şehirde tamamen kaldırıldığını açıklarken, yüksek ve çok yüksek riskli kentlerde de yalnızca pazar günü devam edeceğini açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamaları esnasında yapılacak seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen sürecek. Seyahat kısıtlaması olanlar da izin belgeleri alacak.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜNE SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.