20 yaş ve üzeri ne zaman aşılanacak? Gençler ne zaman aşı olacak?

Aşı tedariğinin sağlanması ile beraber ülkemizde aşılama hızı oldukça hız kazandı. Şu anda Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre ilk ve ikinci dozunu olan toplamda 41 milyon 106 bin 720 kişi bulunuyor. Bu rakam yaklaşık üç haftadır 29 – 31 milyon arasında bulunuyordu. Son bir haftada ise oldukça hız kazandı. Genç yaştaki vatandaşlarımız ise ne zaman aşı olacağını da merak ediyor. Peki 20 yaş ve üzeri ne zaman aşılanacak?
Bakan Koca, son birkaç hafta içerisinde yaş sınırını oldukça düşürdü. Yaş kademesi 5’er 5’er düşülürken, son olarak aşı hakkı 30 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza tanındı.
Geçmişte alınan kararlarda yola çıkılarak; 20 yaş ve üzeri için aşı randevusunun bu hafta içerisinde açılması bekleniyor.
8 MİLYON AŞI HAKKI BEKLİYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son birkaç haftadır aşılama hızı çalışmalarında önemli gelişmeler açıkladı. Tüm SGK çalışanlarına aşı hakkı tanınmasının ardından, aşı hakkı ise 30 yaş ve üzerine indirildi. Ancak ülkemizde 8 milyondan fazla sigortasız çalışan emekçi de bulunuyor. Bu 8 milyon vatandaşımız pandemi sürecinde hiçbir yardımdan yararlanamamasının yanı sıra, aşı hakkında da göz ardı edildi.
Türkiye’de kayıt dışı çalışan olarak 8 milyon insan bulunuyor. Bu kişilerin ne zaman aşı olabileceği ise şu an için belirsiz.
AŞI KUYRUĞU
Aşı tedariğinin tam olarak sağlanmasının ardından hızlanan aşı çalışmaları devam ediyor. Ülkemizde şu an için günde 1 milyondan fazla aşı vuruluyor. Ancak randevu sisteminde oluşan sıkıntılar, bakanlığın uygun olmayan personellere de aşı randevusu vermesi, aynı randevu saatinde onlarca kişiye randevu verilmesi ve özellikle sağlık merkezlerinin normal kapasitesinin çok üzerinde aşı randevusu açılması birçok yerde karışıklığa neden oldu.
Aşı olmak için randevu saatinde gelen vatandaşlar saatler süren uzun kuyruklarla karşılaştı. Birçok insan sistemde yaşanan sorun nedeniyle randevu alamadı ve randevusuz olarak aşı talebinde bulununca da işler gittikçe karıştı.
Şu anda birçok sağlık personeli, oldukça zor çalışma koşulları ve saatleri altında tüm güçleri ile vatandaşları aşılamaya çalışıyor. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz.