20 yaş ve üzeri ne zaman aşılanacak? Gençler ne zaman aşı olacak?

Aşı tedariğinin sağlanması ile beraber ülkemizde aşılama hızı oldukça hız kazandı. Şu anda Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre ilk ve ikinci dozunu olan toplamda 41 milyon 106 bin 720 kişi bulunuyor. Bu rakam yaklaşık üç haftadır 29 – 31 milyon arasında bulunuyordu. Son bir haftada ise oldukça hız kazandı. Genç yaştaki vatandaşlarımız ise ne zaman aşı olacağını da merak ediyor. Peki 20 yaş ve üzeri ne zaman aşılanacak?

20 YAŞ VE ÜZERİ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Bakan Koca, son birkaç hafta içerisinde yaş sınırını oldukça düşürdü. Yaş kademesi 5’er 5’er düşülürken, son olarak aşı hakkı 30 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza tanındı.

Geçmişte alınan kararlarda yola çıkılarak; 20 yaş ve üzeri için aşı randevusunun bu hafta içerisinde açılması bekleniyor.

8 MİLYON AŞI HAKKI BEKLİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son birkaç haftadır aşılama hızı çalışmalarında önemli gelişmeler açıkladı. Tüm SGK çalışanlarına aşı hakkı tanınmasının ardından, aşı hakkı ise 30 yaş ve üzerine indirildi. Ancak ülkemizde 8 milyondan fazla sigortasız çalışan emekçi de bulunuyor. Bu 8 milyon vatandaşımız pandemi sürecinde hiçbir yardımdan yararlanamamasının yanı sıra, aşı hakkında da göz ardı edildi.