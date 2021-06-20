HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 20 yaş ve üzeri ne zaman aşılanacak? Gençler ne zaman aşı olacak?

20 yaş ve üzeri ne zaman aşılanacak? Gençler ne zaman aşı olacak?

20.06.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemiz aşı tedariğini hızlı bir şekilde tamamladı. Aşı tedariğinin tamamlanmasının ardından birçok yaş grubu ve meslek grubu için ise aşı hakkı tanımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada aşı randevu yaş sınırın 30 yaşa kadar düştüğünü belirledi. Bakan Koca, geçtiğimiz hafta tüm SGK’ya bağlı çalışanların da aşı randevusu alabileceklerini belirtti. Peki, 20 yaş ve üzeri ne zaman aşı olacak?

20 yaş ve üzeri ne zaman aşılanacak? Gençler ne zaman aşı olacak?

Aşı tedariğinin sağlanması ile beraber ülkemizde aşılama hızı oldukça hız kazandı. Şu anda Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre ilk ve ikinci dozunu olan toplamda 41 milyon 106 bin 720 kişi bulunuyor. Bu rakam yaklaşık üç haftadır 29 – 31 milyon arasında bulunuyordu. Son bir haftada ise oldukça hız kazandı. Genç yaştaki vatandaşlarımız ise ne zaman aşı olacağını da merak ediyor. Peki 20 yaş ve üzeri ne zaman aşılanacak?

20 YAŞ VE ÜZERİ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Bakan Koca, son birkaç hafta içerisinde yaş sınırını oldukça düşürdü. Yaş kademesi 5’er 5’er düşülürken, son olarak aşı hakkı 30 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza tanındı.

Geçmişte alınan kararlarda yola çıkılarak; 20 yaş ve üzeri için aşı randevusunun bu hafta içerisinde açılması bekleniyor.

8 MİLYON AŞI HAKKI BEKLİYOR

aşı11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son birkaç haftadır aşılama hızı çalışmalarında önemli gelişmeler açıkladı. Tüm SGK çalışanlarına aşı hakkı tanınmasının ardından, aşı hakkı ise 30 yaş ve üzerine indirildi. Ancak ülkemizde 8 milyondan fazla sigortasız çalışan emekçi de bulunuyor. Bu 8 milyon vatandaşımız pandemi sürecinde hiçbir yardımdan yararlanamamasının yanı sıra, aşı hakkında da göz ardı edildi.

Türkiye’de kayıt dışı çalışan olarak 8 milyon insan bulunuyor. Bu kişilerin ne zaman aşı olabileceği ise şu an için belirsiz.

AŞI KUYRUĞU
Aşı tedariğinin tam olarak sağlanmasının ardından hızlanan aşı çalışmaları devam ediyor. Ülkemizde şu an için günde 1 milyondan fazla aşı vuruluyor. Ancak randevu sisteminde oluşan sıkıntılar, bakanlığın uygun olmayan personellere de aşı randevusu vermesi, aynı randevu saatinde onlarca kişiye randevu verilmesi ve özellikle sağlık merkezlerinin normal kapasitesinin çok üzerinde aşı randevusu açılması birçok yerde karışıklığa neden oldu.

1

Aşı olmak için randevu saatinde gelen vatandaşlar saatler süren uzun kuyruklarla karşılaştı. Birçok insan sistemde yaşanan sorun nedeniyle randevu alamadı ve randevusuz olarak aşı talebinde bulununca da işler gittikçe karıştı.

Şu anda birçok sağlık personeli, oldukça zor çalışma koşulları ve saatleri altında tüm güçleri ile vatandaşları aşılamaya çalışıyor. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesiAFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı sgk Fahrettin Koca Aşı Sağlık Bakanı

En Çok Okunan Haberler

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 8 yaralı

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 8 yaralı

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Komşusunun evini basıp dehşet saçtı

Komşusunun evini basıp dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ünlü mafya babası Hadi Özcan’a verilen ceza belli oldu

Ünlü mafya babası Hadi Özcan’a verilen ceza belli oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Korkunç! Vurduktan sonra başında durup ölmesini beklemiş

Korkunç! Vurduktan sonra başında durup ölmesini beklemiş

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50'si tamam

Bakan Koca duyurdu: Yüzde 50'si tamam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.