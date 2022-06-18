20 yaşındaki annenin ölümü kahretti: Elini çamaşır makinesine soktu ve...

20 yaşındaki talihsiz anne, boşaltmak için elini çamaşır makinesine soktuktan sonra trajik şekilde hayatını kaybetti. Brezilya'nın Juazeiro kentinde yaşanan olayda, genç anne Viviane Rodrigues’in elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Trajik şekilde hayatını kaybeden Viviane Rodrigues geride, kocasını ve dokuz aylık erkek bebeğini bıraktı.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORDU

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten müfettişler, Viviane Rodrigues’in cansız bedenini bulduklarında çamaşır makinesinin kapağı açık şekilde çalışmaya devam ettiğini söylediler. Apar topar hastaneye kaldırılsa da genç kadın maalesef hastanede hayatını kaybetti.



