20 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni Zap Suyu'nda bulundu! 'O telefondan sonra uçurumdan atladı' iddiası

Hakkari- Van kara yolundaki Sümbül Mahallesi'nde bulunan seyir tepesine gelen Kübra Gültekin, iddiaya göre, dün saat 22.00 sıralarında cep telefonuyla konuştuktan sonra önce çanta ve ayakkabısını uçurumdan attı, ardından kendisi atladı.

Gültekin'in yaklaşık 150 metre yüksekliğe sahip uçurumdan atladığını görenlerin ihbarı sonrası bölgeye İtfaiye, AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, termal görüntüleme gece görüşlü dron ve aydınlatma lambaları ile çalışma başlattı.

Sabaha kadar süren çalışmalara, Van'dan gelen su altı polis dalgıç ekibi ve rafting ekibi de botla destek verdi. Çalışmalar sonucu Gültekin'in cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından Zap Suyu'nda bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkari Milletvekili Öznur Bartın da arama çalışmalarını yerinde inceleyerek, olay yerine gelen aileyi teselli edip başsağlığı dileklerinde bulundu. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





