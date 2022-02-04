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  4. "2017, 2018, 2019 ya da 2020'de değil de neden şimdi?" Rusya-Ukrayna gerginliği ABD'yi de karıştırdı

"2017, 2018, 2019 ya da 2020'de değil de neden şimdi?" Rusya-Ukrayna gerginliği ABD'yi de karıştırdı

04.02.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik sürerken ABD’den ABD Başkanı Joe Biden’ın tavrı ile ilgili de bir açıklama geldi. ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, iki ülke arasındaki gerginlikten Biden’ı sorumlu tuttu. Cumhuriyetçi Senatör, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı ‘saldırgan’ tavrının sebebinin Biden’ın ‘zayıf’ davranması olduğunu belirtti.

"2017, 2018, 2019 ya da 2020'de değil de neden şimdi?" Rusya-Ukrayna gerginliği ABD'yi de karıştırdı

Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz devam ederken yapılan açıklamalarla gerilim biraz daha tırmanıyor. Son olarak iki ülke arasındaki gerginlik ABD'de de çeşitli tartışmaların fitilini ateşledi. Teksas Senatörü Cruz, Senato Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Biden'ı eleştirdi.

"BIDEN, PUTİN'E TESLİM OLUYOR"

Biden'ı Putin'e "teslim olmakla" itham eden Cruz, "Şu anda da güçlü hareket etmek ve krizi çözmek yerine, Sayın Biden geri çekilmeyi ve daha çok zayıflık ve taviz göstermeyi seçiyor." diye konuştu.

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"2017, 2018, 2019, YA DA 2020'DE DEĞİL DE NEDEN ŞİMDİ?"

"Putin 2017'de, 2018'de, 2019'da ya da 2020'de böyle bir hamle yapmadı da neden şimdi? Ne değişti? Bence Oval Ofis'in sahibi değişti ve bu kişi İncil'e el bastığından bu yana zayıflık gösteriyor ve ödün veriyor." ifadelerini kullanan Cruz, Biden'ın "zayıf" duruşunun, Afganistan, İran ve Tayvan konularında dış politika krizlerine yol açtığını sözlerine ekledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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