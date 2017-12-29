2017'de insanların vajinalarına yaptıkları 11 korkunç şey

2017 vajinalar için zor bir yıl oldu!
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Seks sonrası kurutma
Cinsel ilişkiye girmek, zararlı bakterilerden ve mantar enfeksiyonlarından kurtulmak için iyi bir yol olabilir. Seks sonrası vulvayı kurutmak için kurutma makinesi kullanmayın. Makine iyi bakterileri öldürebilir, vajinal mukozayı yakabilir.
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Vajinaya aydınlatıcı sürmek
Yapanlar var! Vulvanın elmacık kemikler kadar parlak olmasına gerek yok.
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Vajinaya makyaj süngeri koymak
Vajinaya makyaj süngeri koymak da 2017'nin korkunç fikirleri arasında yer alıyor. Makyaj süngerleri genellikle toksik şok sendromuna yol açabilecek polyester köpükten yapıldığı için böyle bir fikir pek akıllıca değil.
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Vajinaya bitkisel çay
Vajinanızın detoksa ihtiyacı yok. Bu yüzden vajinayı bitkisel çaylarla nemlendirmek ağrı, tahriş veya enfeksiyonla sonuçlanabilir. İyi bakterilerin ölmesine yol açan buharlama, hassas dengeyi daha da bozuyor.
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Salatalık
İnternet ortamında salatalığın vajina içine itilerek temizlediği hakkında yazılar görürseniz, buna inanmayın. Vajinaya salatalık ya da başka bir şey sokmak, tehlikeleri de enfeksiyonları da beraberinde getirebilir. Vajina zaten kendi kendini temizliyor. Bu tür maceralara gerek yok!
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Mentollü krem
Yine internet ortamında oldukça yaygın olan bir görüş de, mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için vajinaya mentollü merhem sürülmesi yönünde. Ağrı ve karıncalanma hissi yaşayabilirsiniz. Bu gerçekten hiç iyi bir fikir değil.
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Vajinayı sıkılaştırmak için sirke kullanımı
Kadınlar vajinayı sıkılaştırmak için sirke gibi yöntemlere başvurabiliyorlar. Bu yöntemlerin hiçbirinin işe yaramadığı bilmelisiniz. İşe yaramadığı gibi vajinanızda hasar ve tahrişe neden olabilir. Sirkeyi sadece salatalara koymaya devam edin.
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Vajinayı çay ağacı yağıyla temizlemek
Bu yöntem de vajinayı aşındırmaktan başka bir işe yaramaz.
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Meşe ağacı
Evet yanlış duymadınız meşe ağacı! Vajinayı sıkılaştırmak ve cinsel zevki artırmak için tasarlanmış meşe ağaçlarının satıldığı duymak, şaşkına çevirmeye yetiyor. Vajinaya bu tür cisimleri sokmak iyi bakterilerin ölmesini sağlar ve aşınmalara neden olur.
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vajinal sıvı parlatıcı
Vajinal sıvılarınızın parıltısına kesinlikle ihtiyaç yoktur,vajinanıza koyduğunuz herhangi bir yabancı cisim gibi bunlarda pH dengesini bozup enfeksiyona neden olabilirler.
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Ünlü İngiliz oyuncu Gwyneth Paltrow'un vajinaya buhar tutmanın hormon seviyesini dengelediğini ve enerji verdiğini söylemesi üzerine birçok doktor bunun sağlıklı bir şey olmadığı görüşünde birleşti. Bu yöntem vajinal spazmlara ve toksik şok sendromuna neden olabilir.