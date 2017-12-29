2017'de insanların vajinalarına yaptıkları 11 korkunç şey

2017 vajinalar için zor bir yıl oldu!

1 / 11 Seks sonrası kurutma Cinsel ilişkiye girmek, zararlı bakterilerden ve mantar enfeksiyonlarından kurtulmak için iyi bir yol olabilir. Seks sonrası vulvayı kurutmak için kurutma makinesi kullanmayın. Makine iyi bakterileri öldürebilir, vajinal mukozayı yakabilir.

2 / 11 Vajinaya aydınlatıcı sürmek Yapanlar var! Vulvanın elmacık kemikler kadar parlak olmasına gerek yok.

3 / 11 Vajinaya makyaj süngeri koymak Vajinaya makyaj süngeri koymak da 2017'nin korkunç fikirleri arasında yer alıyor. Makyaj süngerleri genellikle toksik şok sendromuna yol açabilecek polyester köpükten yapıldığı için böyle bir fikir pek akıllıca değil.

4 / 11 Vajinaya bitkisel çay Vajinanızın detoksa ihtiyacı yok. Bu yüzden vajinayı bitkisel çaylarla nemlendirmek ağrı, tahriş veya enfeksiyonla sonuçlanabilir. İyi bakterilerin ölmesine yol açan buharlama, hassas dengeyi daha da bozuyor.

5 / 11 Salatalık İnternet ortamında salatalığın vajina içine itilerek temizlediği hakkında yazılar görürseniz, buna inanmayın. Vajinaya salatalık ya da başka bir şey sokmak, tehlikeleri de enfeksiyonları da beraberinde getirebilir. Vajina zaten kendi kendini temizliyor. Bu tür maceralara gerek yok!

6 / 11 Mentollü krem Yine internet ortamında oldukça yaygın olan bir görüş de, mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için vajinaya mentollü merhem sürülmesi yönünde. Ağrı ve karıncalanma hissi yaşayabilirsiniz. Bu gerçekten hiç iyi bir fikir değil.

7 / 11 Vajinayı sıkılaştırmak için sirke kullanımı Kadınlar vajinayı sıkılaştırmak için sirke gibi yöntemlere başvurabiliyorlar. Bu yöntemlerin hiçbirinin işe yaramadığı bilmelisiniz. İşe yaramadığı gibi vajinanızda hasar ve tahrişe neden olabilir. Sirkeyi sadece salatalara koymaya devam edin.

8 / 11 Vajinayı çay ağacı yağıyla temizlemek Bu yöntem de vajinayı aşındırmaktan başka bir işe yaramaz.

9 / 11 Meşe ağacı Evet yanlış duymadınız meşe ağacı! Vajinayı sıkılaştırmak ve cinsel zevki artırmak için tasarlanmış meşe ağaçlarının satıldığı duymak, şaşkına çevirmeye yetiyor. Vajinaya bu tür cisimleri sokmak iyi bakterilerin ölmesini sağlar ve aşınmalara neden olur.

10 / 11 vajinal sıvı parlatıcı Vajinal sıvılarınızın parıltısına kesinlikle ihtiyaç yoktur,vajinanıza koyduğunuz herhangi bir yabancı cisim gibi bunlarda pH dengesini bozup enfeksiyona neden olabilirler.