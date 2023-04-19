HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 2018'de emekliye ayrılmıştı... NASA'nın uydusu Dünya'ya düşebilir!

2018'de emekliye ayrılmıştı... NASA'nın uydusu Dünya'ya düşebilir!

19.04.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait hizmet dışı kalan Reuven Ramaty Yüksek Enerji Güneş Spektroskopik Görüntüleyici (Rhessi) uydusunun Dünya'ya düşebileceği bildirildi. Yapılan açıklamalarda belirtilenlere göre uydu, atmosfere ABD'nin doğu yakası zaman dilimine göre akşam saatlerinde girecek. 2002'de yörüngeye fırlatılan uydu, 2018'de emekliye ayrılmıştı.

2018'de emekliye ayrılmıştı... NASA'nın uydusu Dünya'ya düşebilir!

NASA ve ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda, Reuven Ramaty Yüksek Enerji Güneş Spektroskopik Görüntüleyici (Rhessi) uydunun, atmosfere ABD'nin doğu yakası zaman dilimine göre akşam saatlerinde gireceği belirtildi.

DÜNYA'DAKİ HERHANGİ BİRİNE ZARAR GELME RİSKİ...

Açıklamada, 272 kilogramlık uzay aracının büyük bir kısmının atmosferdeki yolculuğu sırasında yanacağı ancak bazı parçalarının Dünya'ya düşmesinin beklendiği ifade edildi. Dünya'daki herhangi birine zarar gelme riskinin düşük olduğu vurgulanan açıklamada, bu ihtimalin yaklaşık 2 bin 467'de 1 olduğu kaydedildi.

thumbs_b_c_f5869d9f2c0327d78a90856e6bb82c56 (1)

Görenleri şaşkına çevirdi... "Sanırım uzaylılar geldi" Görenleri şaşkına çevirdi... "Sanırım uzaylılar geldi"

2002'de yörüngeye fırlatılan uydu, iletişim sorunları nedeniyle "emekliye ayrıldığı" 2018'e kadar 100 binin üzerinde Güneş olayını görüntüledi. (AA / Fotoğraf kaynağı: NASA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de korku dolu anlar! Enkaz parçaları göğe doğru yükseldi: Ölü ve yaralılar varABD'de korku dolu anlar! Enkaz parçaları göğe doğru yükseldi: Ölü ve yaralılar var
Erdoğan: Bay bay Kemal, Londra'dan kaç para aldın da geldin?Erdoğan: Bay bay Kemal, Londra'dan kaç para aldın da geldin?
Şeytanın bile aklına gelmez, dudak uçuklatan vurgunŞeytanın bile aklına gelmez, dudak uçuklatan vurgun
Anahtar Kelimeler:
Dünya NASA

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonunda enflasyon…

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonunda enflasyon…

Üsküdar Meydan'daki 'kaçak kafe' yıkımında korkutan görüntü!

Üsküdar Meydan'daki 'kaçak kafe' yıkımında korkutan görüntü!

İstanbul Otogarı bu bayramda boş kaldı!

İstanbul Otogarı bu bayramda boş kaldı!

YSK'dan 'Millet İttifakı' kararı! 16 ilde ismi yer almayacak

YSK'dan 'Millet İttifakı' kararı! 16 ilde ismi yer almayacak

Ölen bebeklerini 1 haftadır uyuyor sanan aile: "İlgilenmedik çünkü..."

Ölen bebeklerini 1 haftadır uyuyor sanan aile: "İlgilenmedik çünkü..."

Görüntüler yayımlandı! Babala TV'deki kavga anları...

Görüntüler yayımlandı! Babala TV'deki kavga anları...

İlginizi Çekebilir

Evine gelen davetsiz misafir korkuttu! Bir anda şaşkına döndü

Evine gelen davetsiz misafir korkuttu! Bir anda şaşkına döndü

Gündem yaratan gezginler! Dünyayı çırılçıplak geziyorlar

Gündem yaratan gezginler! Dünyayı çırılçıplak geziyorlar

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yapay zekayla çıplak fotoğrafını oluşturup şantaj yaptılar

Yapay zekayla çıplak fotoğrafını oluşturup şantaj yaptılar

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.