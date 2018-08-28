2018 KPSS önlisans başvuru kılavuzu yayınlandı! ÖSYM KPSS ön lisans başvurusu ne zaman başlıyor?

KPSS ön lisans başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Ön lisans düzeyinde yapılacak KPSS için sınav başvuru tarihleri ile sınav tarihi açıklandı. Bu açıklamada aynı zamanda Diyanet Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin girecekleri Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi yani DHBT için başvuru tarihleri ve sınav tarihi açıklandı. Peki KPSS ön lisans başvuru tarihleri ve sınavı tarihi nedir? İşte KPSS Ön lisans başvuru kılavuzu ve detaylar...

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

2018-KPSS Ön Lisans Sınavı başvuru işlemleri, 28 Ağustos 2018 - 12 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 9-17 Ekim 2018 tarihinde yapılacaktır.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Başvuru Kılavuzu

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2018-KPSS Ön Lisans, ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. 28 Ağustos 2018 - 12 Eylül 2018 tarihlerinde başvuruları yapılacak KPSS ön lisans sınavı 4 Kasım 2018'de yapılacak.