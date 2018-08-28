2018 KPSS önlisans başvuru kılavuzu yayınlandı! ÖSYM KPSS ön lisans başvurusu ne zaman başlıyor?

KPSS ön lisans başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Ön lisans düzeyinde yapılacak KPSS için sınav başvuru tarihleri ile sınav tarihi açıklandı. Bu açıklamada aynı zamanda Diyanet Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin girecekleri Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi yani DHBT için başvuru tarihleri ve sınav tarihi açıklandı. Peki KPSS ön lisans başvuru tarihleri ve sınavı tarihi nedir? İşte KPSS Ön lisans başvuru kılavuzu ve detaylar...
2018-KPSS Ön Lisans Sınavı başvuru işlemleri, 28 Ağustos 2018 - 12 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 9-17 Ekim 2018 tarihinde yapılacaktır.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Başvuru Kılavuzu
2018-KPSS Ön Lisans, ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. 28 Ağustos 2018 - 12 Eylül 2018 tarihlerinde başvuruları yapılacak KPSS ön lisans sınavı 4 Kasım 2018'de yapılacak.
Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.
KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenler, KPSS’ye ve 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmak zorundadır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Sınavın süresi 130 dakika olacaktır. Testler adaylara bir kitapçık hâlinde verilecek ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. DHBT, 9 Aralık 2018 tarihinde tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacaktır.
Sınavda Uygulanacak Testler ve Soru Sayıları
Ön Lisans Düzeyi Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)
4 Kasım 2018 9 Aralık 2018
Genel Yetenek (60) DHBT-1 (20)
Genel Kültür (60) DHBT-2 (20)
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