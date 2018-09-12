2018 PMYO giriş sınavına katılacak adayların sınav yerleri ile tarihleri belli oldu! PMYO sınav giriş belgesi sorgula!

Polis olmak isteyenlerin başvurduğu Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavına katılacak olan adayların, sınav giriş yerleri ve tarihleri açıklandı. Polis Akademisi, 2018 PMYO sınav giriş belgesini adayların erişimine açtı. Adayların adresine gönderilmeyecek olan sınav giriş belgesi ile birlikte fiziki yeterlilik sınavı parkuru da açıklandı.

2018 PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ

2018 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile aşağıdaki verdiğimiz link üzerinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebilirler. PMYO sınav giriş belgesi, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile gönderilmeyecektir. Aşağıdaki linkten sorgulayabileceğiniz PMYO sınav giriş belgesi tebliği niteliğindedir.

PMYO SINAV GİRİŞ BELGENİZİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

PMYO SINAV SONUÇLARI

2018 PMYO sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.