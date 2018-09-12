2018 PMYO giriş sınavına katılacak adayların sınav yerleri ile tarihleri belli oldu! PMYO sınav giriş belgesi sorgula!

Polis olmak isteyenlerin başvurduğu Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavına katılacak olan adayların, sınav giriş yerleri ve tarihleri açıklandı. Polis Akademisi, 2018 PMYO sınav giriş belgesini adayların erişimine açtı. Adayların adresine gönderilmeyecek olan sınav giriş belgesi ile birlikte fiziki yeterlilik sınavı parkuru da açıklandı.
2018 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile aşağıdaki verdiğimiz link üzerinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebilirler. PMYO sınav giriş belgesi, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile gönderilmeyecektir. Aşağıdaki linkten sorgulayabileceğiniz PMYO sınav giriş belgesi tebliği niteliğindedir.
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2018 PMYO sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların, PMYO giriş sınavında yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
Polis Akademisi, 2018 PMYO fiziki yeterlilik parkuru şartlarını açıkladı. Parkur, toplam 7 aşamadan oluşuyor. Her aşamada, yapılan her eksik veya yanlış hareket, toplam süreye eklenecek. Adayların başarılı sayılabilmeleri için aşağıdaki görülen şekilde olan parkuru, erkek adayların 48 saniyede, kadın adayların 51 saniyede tamamlamaları gerekmektedir.
Fiziksel yeterlilik parkurunu 40 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan erkek adaylar, 43 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan kadın adaylar 100 tam puan alırlar. Fiziksel yeterlilik sınavı sonucunda 60 puanın altında alan adaylar yönetmelik gereği başarısız sayılırlar. Fiziksel yeterlilik sınavında 60 puanın altında alan adaylara “0” sıfır puan verilir. Fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu başarısız adaylar hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir ve başarısız adaylar mülakat sınavına geçemezler.
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