2018 seçimlerine göre neler değişti? AK Parti vekil kaybetti, çoğunluk Cumhur'da... CHP sayıyı artırdı, TİP ve YRP Meclis'te!

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde sandıkların yüzde 99'u açılırken, kesin olmayan sonuçlar da belli oldu. Cumhur İttifakı 321 milletvekiliyle parlamentoda salt çoğunluğu elde ederken; Millet İttifakı'nın vekil sayısı 213'te kaldı. Emek ve Özgürlük İttifakı ise Meclis'te 66 milletvekiliyle yer alacak. Kesin olmayan sonuçlara göre partilerin Meclis'teki milletvekili dağılımı da belli oldu.

BİRİNCİ PARTİ OLAN AK PARTİ'NİN VEKİL SAYISI AZALDI

Meclis'in birinci partisi yüzde 35,43'lük oy oranıyla 266 milletvekili çıkartan AK Parti oldu. AK Parti 2018 seçimlerinde yüzde 42,56'lık oy oranıyla 295 milletvekili çıkarmıştı. Oy oranı yüzde 7,1 vekil sayısı ise 20 azaldı.

ORTAK LİSTEYLE SEÇİME GİREN CHP, VEKİL SAYISINI 23 ARTIRDI

DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti ile tek liste halinde seçime giren CHP, yüzde 25,40 oyla Meclis'e 169 milletvekili gönderdi. CHP, 2018 seçimlerinde yüzde 22,64'lük oy oranıyla 146 vekil çıkartmıştı. 2018 seçimlerine göre CHP oy oranını yüzde 2,75 vekil sayısını ise 23 artırdı.

Yeşil Sol Parti ismiyle seçime giren HDP ise yüzde 8,79 oy oranıyla 62 milletvekili çıkartırken, 2018 seçimlerinde 67 vekil elde etmişti.

MHP VE İYİ PARTİ VEKİL SAYISINI 1 ARTIRDI

Meclis'in 3. partisi olan MHP ise yüzde 10,05 oy oranıyla 50 milletvekili çıkartmayı başardı. MHP, 2018 yılında yüzde 11,10 oy ornaıyla Meclis'e 49 vekil göndermişti.

2018 seçimlerinde yüzde 9,96 oy oranıyla Meclis'e 43 milletvekili gönderen İYİ Parti; yüzde 9,76 oy oranıyla 44 vekil çıkartmayı başardı.

YRP 5 MİLLETVEKİLİYLE MECLİS'E GİRDİ

Yüzde 2,84 oy oranına sahip olan Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı içerisinde yer aldığı için baraj sorunu yaşamadan 5 milletvekili çıkardı.

TİP 4 VEKİL ÇIKARTTI

Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan ve yüzde 1,73'lük oy oranıyla TİP ise 4 milletvekiliyle Meclis'te yer aldı.



