Herkes bunu merak ediyordu... Seçim sonuçlarını en iyi bilen ve en çok yanılan anket şirketleri: Sonar, Optimar, Genar...

Türkiye 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Sandıkların yüzde 99.38'inin açıklandığı seçimlerde kesin olmaya seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.42, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.95 ve Sinan Oğan yüzde 5.20 oy aldı. Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin oy oranı ise yüzde 0.43'te kaldı. Açıklanan son sonuçlara göre seçim ikinci tura kalırken, Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

ANKET ŞİRKETLERİ BÜYÜK ORANDA YANILDI

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla muhalefet cephesinde büyük bir şaşkınlık ve üzüntü hakim olurken, anket şirketlerinin de büyük oranda yanıldığı görüldü.

SEÇİMİ EN DOĞRU TAHMİN EDEN ANKET ŞİRKETLERİ

Pek çok anket şirketi Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde Erdoğan'da daha fazla oy alacağı ve hatta seçimlerin ilk turda sona ereceği tahminlerinde bulunurken; seçim sonuçlarını en yakın şekilde isabetli tahminde bulunan sadece Sonar ve Optimar oldu. Genar Araştırma da Kılıçdaroğlu'nun oy oranıyla ilgili yaptığı tahmindeki isabetle dikkat çekti.

SONAR

Seçimlerin ikinci tura kalacağı tahmininde bulunan Sonar Araştırma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 48.8; Kemal Kılıçdaorğlu'nun oy oranının yüzde 44.1 ve Sinan Oğan'ın oy oranını yüzde 3.5 olarak açıklamıştı.

OPTİMAR

Optimar Araştırma ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 50.4; Kemal Kılıçdaorğlu'nun oy oranının yüzde 44.7 ve Sinan Oğan'ın oy oranının yüzde 3.4 olduğu tahmininde bulunmuştu.

GENAR

GENAR Araştıra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 51.4; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44.3 ve Sinan Oğan'ın oy oranının yüzde 4.3 olarak duyurmuştu.

Diğer pek çok anket şirketleri ise Kılıçdaroğlu'nun oy oranının Erdoğan'dan daha yüksek olduğunu iddia etmişti.

Son yapılan anket çalışmalarınından bazıları şöyle;

KONDA

Kılıçdaroğlu yüzde 49,3

Erdoğan yüzde 43,7

Sinan Oğan yüzde 4,8

YÖNEYLEM

Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,5

Erdoğan: Yüzde 44,4

Oğan: Yüzde 4,7

METROPOLL

Kılıçdaroğlu yüzde 49,1

Erdoğan yüzde 46,9

Oğan yüzde 2,7

TÜRKİYE RAPORU

Kılıçdaroğlu yüzde 50,5

Erdoğan yüzde 45,6

Oğan 3,9

ORC

Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,7

Erdoğan: Yüzde 44,2

Oğan: Yüzde 2,8

MAK ARAŞTIRMA

Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,9

Erdoğan: Yüzde 45,4

Oğan: Yüzde 2

AVRASYA ARAŞTIRMA

Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,3

Erdoğan: Yüzde 44,2

Oğan: Yüzde 3,1

AKSOY

Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,9

Erdoğan: Yüzde 45,6

Oğan: Yüzde 5,7



