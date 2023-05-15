HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Herkes bunu merak ediyordu... Seçim sonuçlarını en iyi bilen ve en çok yanılan anket şirketleri: Sonar, Optimar, Genar...

Herkes bunu merak ediyordu... Seçim sonuçlarını en iyi bilen ve en çok yanılan anket şirketleri: Sonar, Optimar, Genar...

15.05.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde cumhurbaşkanlığı yarışı kesin olmayan sonuçlara göre büyük oranda ikinci tura kalırken; Erdoğan, yüzde 49.42'lik oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Seçim sonuçları muhalefet cephesinde büyük şaşkınlık ve üzüntü yaratırken, anket şirketlerinin yaptığı seçim tahminlerde büyük yanılma olduğu görüldü. Sonar, Optimar ve Genar'ın yaptığı seçim tahminlerindeki isabet ise dikkat çekti.

Herkes bunu merak ediyordu... Seçim sonuçlarını en iyi bilen ve en çok yanılan anket şirketleri: Sonar, Optimar, Genar...

Türkiye 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Sandıkların yüzde 99.38'inin açıklandığı seçimlerde kesin olmaya seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.42, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.95 ve Sinan Oğan yüzde 5.20 oy aldı. Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin oy oranı ise yüzde 0.43'te kaldı. Açıklanan son sonuçlara göre seçim ikinci tura kalırken, Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

ANKET ŞİRKETLERİ BÜYÜK ORANDA YANILDI

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla muhalefet cephesinde büyük bir şaşkınlık ve üzüntü hakim olurken, anket şirketlerinin de büyük oranda yanıldığı görüldü.

1

SEÇİMİ EN DOĞRU TAHMİN EDEN ANKET ŞİRKETLERİ

Pek çok anket şirketi Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde Erdoğan'da daha fazla oy alacağı ve hatta seçimlerin ilk turda sona ereceği tahminlerinde bulunurken; seçim sonuçlarını en yakın şekilde isabetli tahminde bulunan sadece Sonar ve Optimar oldu. Genar Araştırma da Kılıçdaroğlu'nun oy oranıyla ilgili yaptığı tahmindeki isabetle dikkat çekti.

SONAR

Seçimlerin ikinci tura kalacağı tahmininde bulunan Sonar Araştırma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 48.8; Kemal Kılıçdaorğlu'nun oy oranının yüzde 44.1 ve Sinan Oğan'ın oy oranını yüzde 3.5 olarak açıklamıştı.

2

OPTİMAR

Optimar Araştırma ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 50.4; Kemal Kılıçdaorğlu'nun oy oranının yüzde 44.7 ve Sinan Oğan'ın oy oranının yüzde 3.4 olduğu tahmininde bulunmuştu.

GENAR

GENAR Araştıra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 51.4; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44.3 ve Sinan Oğan'ın oy oranının yüzde 4.3 olarak duyurmuştu.

Diğer pek çok anket şirketleri ise Kılıçdaroğlu'nun oy oranının Erdoğan'dan daha yüksek olduğunu iddia etmişti.

Son yapılan anket çalışmalarınından bazıları şöyle;

KONDA

Kılıçdaroğlu yüzde 49,3
Erdoğan yüzde 43,7
Sinan Oğan yüzde 4,8

YÖNEYLEM

Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,5
Erdoğan: Yüzde 44,4
Oğan: Yüzde 4,7

METROPOLL

Kılıçdaroğlu yüzde 49,1
Erdoğan yüzde 46,9
Oğan yüzde 2,7

TÜRKİYE RAPORU

Kılıçdaroğlu yüzde 50,5
Erdoğan yüzde 45,6
Oğan 3,9

ORC

Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,7
Erdoğan: Yüzde 44,2
Oğan: Yüzde 2,8

MAK ARAŞTIRMA

Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,9
Erdoğan: Yüzde 45,4
Oğan: Yüzde 2

AVRASYA ARAŞTIRMA

Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,3
Erdoğan: Yüzde 44,2
Oğan: Yüzde 3,1

AKSOY

Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,9
Erdoğan: Yüzde 45,6
Oğan: Yüzde 5,7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal'dan dikkat çeken paylaşım! Muhalefet, Erdoğan'ın gerisinde kalınca...Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal'dan dikkat çeken paylaşım! Muhalefet, Erdoğan'ın gerisinde kalınca...
Seçim sonuçları Mynet.com'da! İşte canlı takip ekranıSeçim sonuçları Mynet.com'da! İşte canlı takip ekranı
Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlarErdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi seçim seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

TBMM’de yer alacak 600 milletvekili belli oldu! İşte il il o isimler…

TBMM’de yer alacak 600 milletvekili belli oldu! İşte il il o isimler…

Merak ediliyordu! Milletvekili seçildiler mi?

Merak ediliyordu! Milletvekili seçildiler mi?

Meclise girebildiler mi? Sözleri gündem oldu

Meclise girebildiler mi? Sözleri gündem oldu

İşte piyasaların seçimlere ilk tepkisi

İşte piyasaların seçimlere ilk tepkisi

Özdağ'dan dikkat çeken paylaşım: "Hepinizden özür dilerim"

Özdağ'dan dikkat çeken paylaşım: "Hepinizden özür dilerim"

YSK Başkanı Ahmet Yener, Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın son oy oranlarını açıkladı

YSK Başkanı Ahmet Yener, Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın son oy oranlarını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markaların giyim ürünlerinde %40'a varan indirim

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.