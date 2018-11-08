2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bakanlığının bütçesini sunuyor.

Komisyonda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarının kesin hesapları, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığının bütçeleri, Türkiye İş Kurumu ve SGK'nın Sayıştay raporları görüşülecek.

