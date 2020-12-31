202 Yılbaşı tartışması: Google 2021 Doodle'ı ile kafaları karıştırdı!

Google yılbaşı Doodle'larını bir gelenek haline getirdi. Yıllardır yeni yıla yönelik Doodle hazırlayan Google, 2021 yılı için de bir Doodle hazırladı ve yeni Doodle'ını ana sayfasına iliştirdi. Google ana sayfasını ziyaret eden birçok kullanıcı, merakla Google'ın yeni yıl Doodle'ına tıkladı. Ancak karşılarına 2021 yılbaşı yazısı yerine beklenmedik bir yazı çıktı; ''202 Yılbaşı''

202 YILBAŞI DOODLE'I SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

202 Yılbaşı yazısı, birçok kişinin kafasını karıştırdı. Bir saatten ve çeşitli süslemelerden oluşan Doodle'a tıklayınca ortaya çıkan 202 Yılbaşı araması, tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı bunun bir hata olduğunu ve arama sonucunda 202 Yılbaşı yerine 2021 Yılbaşı yazması gerektiğini belirtti. Bir kısım kullanıcı ise Google'ın bunu bilinçli yaptığını savundu.

GOOGLE ATIFTA BULUNMUŞ OLABİLİR

Google konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Ancak bazı kullanıcıların ifade ettiği gibi Google'ın bunu bilinçli olarak yapmış olma ihtimali olabilir. Zira 2020 oldukça zor geçti. Google'da zorlu geçen yıla atıfta bulunmak için böyle bir yola başvurmuş olabilir.

