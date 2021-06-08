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2020 DUS ek tercih tarihleri açıklandı! DUS ek tercih ücretleri ne kadar?

08.06.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 DUS ek tercih tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu duyurunun ardından adaylar "DUS ek tercih ücretleri ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

2020 DUS ek tercih tarihleri açıklandı! DUS ek tercih ücretleri ne kadar?

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi sosyal medya üzerinden "2020-DUS Ek Tercihlerinin Alınması" başlıklı duyuru yaptı. Söz konusu duyuruda DUS ek tercih başlangıç ve bitiş tarihi bilgisi yer aldı. Ek tercih işlemleri 8 Haziran itibarıyla başlıyor. Adaylar ÖSYM tarafından belirtilen süre içerisinde tercih başvurularını yapabilecek. Başvuruların internet üzerinden kredi veya banka kartı ile kabul edileceği belirtildi. Adaylar DUS ek tercih için talep edilen ücretin ne kadar olduğunu araştırmaya koyuldu. Peki DUS ek tercih ücretleri ne kadar? İşte ayrıntılar...

DUS EK TERCİH ÜCRETLERİ NE KADAR?

ÖSYM'nin Twitter'dan yaptığı duyuruya göre 2020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) Ek tercih işlemleri, 8 ve 14 Haziran arasında gerçekleştirilecek. 14 Haziran 23.59 tercihlerin alınmasının bitiş tarihi olacağı bildirildi.

Ek tercih işlemleri, 14 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59'da bitecek. Adaylar tercihlerini elektronik ortamda yapacak. Tercihler 8 Haziran 2021 saat 11.30 itibarıyla başladı. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile birlikte giriş yapıp online olarak başvuru yapılacak.

2020 DUS ek tercih tarihleri açıklandı! DUS ek tercih ücretleri ne kadar?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre başvuru ücreti 20,00 TL olarak belirlendi. Sınav sonuç tarihlerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Peki ödeme nasıl yapılır? ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan "ÖDEMELER" kısmından kredi veya banka kartı kullanarak ödeme yapabilirsiniz. Söz konusu ödemeler banka veya ATM'den yapılmaz. Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59’a kadar yatıracaklardır. Talep edilen ücreti ödemeyen adayların tercihleri dikkate alınmayacak. Daha fazlası için https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/DUS/TERCIH/EK/kilavuz-08062021.pdf adresine tıklayabilirsiniz.

ÖSYM duyuru sayfasına gitmek için https://www.osym.gov.tr/ linkine tıklamanız yeterlidir.

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