2020 DUS sınavı zor muydu kolay mıydı? 2020 DUS sınavı yorumları belli oldu

Adaylar 2020 senesinde yapılması planlanan 2020 DUS sınavına 7 Mart 2021 tarihi itibariyle girdi. Saat 10:00'da başlayan sınavda diş hekimi adayları bir sene sonra ter dökmüş oldu. Peki 2020 DUS soruları zor muydu?

Adayların yorumlarına göre sınav genel anlamda çalışanın rahatlıkla çalışmayandan ayrılabileceği sorular içeriyordu. Derslerde yapılan vurgulara dikkat eden öğrencilerin kolaylıkla geçebileceği bir sınav olarak nitelenen 2020 DUS'ta, klinik soruların çok ayırıcı olduğu söylendi.

2020 DUS SINAVI ZOR MUYDU?

Zor soru ile kolay sorular arasında net ayrımlar bulunmadığı aktarılan sınav için adaylar ortodontide zaman alıcı sorular bulunduğunu belirtiyor. Radyoloji anlamında çeldirici şıkların fazla olduğunu belirten adaylar, 2020 DUS sınav sorularını hemen hemen önceki yıllara yakın buldu.



