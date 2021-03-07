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2020 DUS sınavı zor muydu kolay mıydı? 2020 DUS sınavı yorumları belli oldu

07.03.2021 11:39 | Son Güncelleme:
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2020 DUS sınavı zor muydu kolay mıydı? 2020 DUS sınavı yorumları belli oldu

2020 senesinde yapılması planlanan DUS sınavı pandemi tedbirleri çerçevesinde 2021 senesine ertelenmişti. Adayların heyecanla beklediği sınav 7 Mart saat 10:00 itibariyle yapıldı. Peki 2020 DUS sınavı soruları nasıldı? DUS sınavı zor muydu kolay mıydı? İşte Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olan DUS sınav yorumları...

Adaylar 2020 senesinde yapılması planlanan 2020 DUS sınavına 7 Mart 2021 tarihi itibariyle girdi. Saat 10:00'da başlayan sınavda diş hekimi adayları bir sene sonra ter dökmüş oldu. Peki 2020 DUS soruları zor muydu?

Adayların yorumlarına göre sınav genel anlamda çalışanın rahatlıkla çalışmayandan ayrılabileceği sorular içeriyordu. Derslerde yapılan vurgulara dikkat eden öğrencilerin kolaylıkla geçebileceği bir sınav olarak nitelenen 2020 DUS'ta, klinik soruların çok ayırıcı olduğu söylendi.

2020 DUS SINAVI ZOR MUYDU?

Zor soru ile kolay sorular arasında net ayrımlar bulunmadığı aktarılan sınav için adaylar ortodontide zaman alıcı sorular bulunduğunu belirtiyor. Radyoloji anlamında çeldirici şıkların fazla olduğunu belirten adaylar, 2020 DUS sınav sorularını hemen hemen önceki yıllara yakın buldu.


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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Diş hekimi
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